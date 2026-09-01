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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi’nde sürdürülen 2026 yılı kazılarında önemli bir keşfe imza atıldığını duyurdu.

Çayönü Tepesi’nde insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutan buluntuların ortaya çıkarıldığını belirten Ersoy, M.Ö. 6900–6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük dönüşümlerin izlerini taşıyan Çayönü Tepesi'nde geçmişin izlerini bilimsel kazılarla geleceğe taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

5 METREKARELİK ÜRETİM ALANI ORTAYA ÇIKARILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen kazılarda madencilik işliği yerleşmenin batı kesiminde ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 5 metrekarelik alanı kapsayan işliğin çevresinde en az 6 dikme deliği, merkezinde ise taş döşemeli çalışma alanı tespit edildi.

Dikme deliklerinin, çalışma alanının üzerinin bir gölgelikle örtülmüş olabileceğine ve üretim alanının bilinçli şekilde düzenlendiğine işaret ettiği belirtildi.

İşliğin merkezinde 18, işlik ve yakın çevresinde ise yaklaşık 24-25 malakit örneği bulundu. Daha geniş çalışma alanındaki malakit ve bakır buluntularının sayısının ise yaklaşık 42'ye ulaştığı bildirildi.

HAM MADDEDEN İŞLENMİŞ ÜRÜNE KADAR İZLER BULUNDU

Kazılarda ham malakit parçalarının yanı sıra yarı işlenmiş ve işlenmiş malakitler, bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler de bulundu.

Buluntuların ham maddeden yarı mamule ve işlenmiş ürüne kadar farklı üretim aşamalarını temsil etmesi, Çayönü Tepesi’nde madenciliğin yalnızca ham madde temini veya kullanımından ibaret olmadığını ortaya koydu.

Yeni veriler, uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini de gösterdi.

MADENCİLİK GELENEĞİ YAKLAŞIK 2 BİN YIL SÜRDÜ

Çayönü’nde bakır ve malakit kullanımına ilişkin izlerin M.Ö. 9100’lere kadar uzandığı belirtildi.

M.Ö. 6900–6800 yıllarına tarihlenen yeni madencilik işliği ise bu geleneğin yaklaşık 2 bin yıl boyunca devam ettiğini gösteren önemli bir arkeolojik veri niteliği taşıyor.

Bakan Ersoy, yeni keşfin Çayönü’nde uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

2026 yılı kazıları yalnızca madencilik faaliyetlerine ilişkin değil, Çayönü Tepesi’nin kültürel sürekliliğine ilişkin de yeni bilgiler ortaya koydu.

Batı alandaki çalışmalarda Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’in erken aşamalarından Proto-Hassuna kültürüne ait nitelikli çanak çömlekler tespit edildi.

Yaklaşık M.Ö. 6800–6600 yıllarına tarihlenen buluntuların kesin kronolojisinin, devam eden Karbon-14 ve diğer arkeometrik analizlerle daha ayrıntılı şekilde belirlenmesi planlanıyor.

Üretim alanının mimari olarak tanımlanabilmesi, ham madde ile farklı üretim aşamalarındaki malzemelerin aynı bağlamda bulunması ve işliğin bütüncül şekilde belgelenebilmesi nedeniyle keşif, 2026 yılı Çayönü Tepesi kazı sezonunun en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor.