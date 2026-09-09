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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Sinema salonu bulunmayan ilçe, belde ve köylere kadar giden proje, 8 yıllık yolculuğunda 81 ilin tamamına ulaştı.

Bugüne kadar 681 ilçeyi ziyaret eden Gezen Sinema, bir buçuk milyondan fazla çocuğu beyaz perdenin heyecanıyla buluşturdu. Özel olarak tasarlanan sinema tırlarıyla çocuklara ücretsiz film gösterimleri sunularak kültür ve sanata erişim imkânlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

81 İLİN TAMAMINA ULAŞTI

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projenin ulaştığı son noktayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ersoy, 2018 yılında çocukların sinemayla tanışması amacıyla başlatılan proje kapsamında artık Türkiye'nin 81 ilinin tamamında olduklarını belirtti. Bakan Ersoy, 8 yılda 681 ilçeye ulaşıldığını ve 1,5 milyondan fazla çocuğun beyaz perdenin heyecanıyla buluşturulduğunu ifade etti.

Özellikle sinema salonu bulunmayan bölgelerde gerçekleştirilen gösterimler sayesinde bazı çocuklar hayatlarında ilk kez bir filmi beyaz perdede izleme fırsatı buldu.

SİNEMA TIRLARININ SAYISI İKİYE ÇIKARILDI

Projeye gösterilen yoğun ilginin ardından Gezen Sinema'nın erişim kapasitesi 2025 yılında artırıldı. Türk Telekom'un desteğiyle sinema tırı sayısı ikiye çıkarılırken, gösterim takvimi de genişletildi.

Böylece daha fazla ilçe ve beldeye ulaşılması sağlandı. Proje, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile Türk Telekom iş birliğinde yürütülüyor.

Bakan Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini belirterek kültür ve sanatı çocukların ayağına götürmeye ve Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceklerini söyledi.

Gezen Sinema, çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle farklı yaş gruplarından sinemaseverleri de bir araya getiriyor.

Proje kapsamında ceza infaz kurumları, hastaneler ve yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında da film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Bazı etkinliklerde sanatçılar da izleyicilerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Gezen Sinema projesiyle çocukların nitelikli kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı ve sinema kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

81 ilin tamamına ulaşan proje, bugüne kadar 681 ilçede bir buçuk milyondan fazla çocuğa ulaşarak sinemayı salonların dışına taşıdı.