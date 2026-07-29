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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını belirtti. İki, üç ve üzeri çocuklar için ise 700 bin 541 çocuk adına düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade edildi.

Verilere göre yardımdan yararlanan çocukların 500 bin 632’si birinci çocuk, 368 bin 288’i ikinci çocuk, 332 bin 253’ü ise üçüncü ve üzeri çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 27 bin 547 hak sahibinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğu bildirildi.

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapıldığını, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan Göktaş, temmuz ödemeleriyle birlikte bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına toplam 22,5 milyar lira ödeme yapıldığını vurguladı. Açıklamada, aile yapısını güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığı, ödemelerin ise Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca desteklerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz şekilde devam edeceği ifade edildi.