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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ve İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin takvimi duyurdu. Gürlek, sınavların 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, adayların başvurularını 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sınavlara ilişkin duyurunun Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığını belirtti.

BAŞVURU SÜRECİ AÇIKLANDI

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların 11 Ağustos'ta başlayacağını aktaran Gürlek, başvuru sürecinin 19 Ağustos 2026 tarihinde sona ereceğini ifade etti.

Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru imkanı sağlanacağı bildirildi. Buna göre adaylar, 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SINAVLAR 27 EYLÜL'DE

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında sınavların yargı sisteminin insan kaynağını güçlendirmeye ve hukuk hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, açıklamasında, hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylara başarı dileğinde bulundu ve sınavların güven veren, nitelikli bir yargı sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.