İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026’nın organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan edildiğini belirterek, yılın ilk dört ayında 311 suç örgütüne yönelik 796 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

“Yeni nesil suç örgütlerinin herhangi bir ilkesi, ahlak kuralları veya raconları yok” diyen Çiftçi, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 221 kişinin tutuklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Çiftçi, yeni trafik cezalarının ardından denetimlerin arttığını ancak ihlallerin ve ölümlü kazaların ciddi oranda azaldığını, özellikle makas atma, drift ve hız ihlallerinde büyük düşüş yaşandığını, trafikteki asayiş olaylarında da azalma görüldüğünü kaydetti.Türkiye'de motosiklet sayısının son yıllarda hızla arttığını, 2019'da toplam araçların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletlerin oranının 2025'te yüzde 21,3'e yükseldiğini vurgulayan Çiftçi, trafik kazalarında motosikletlerin payının da yüzde 50 seviyesine yaklaştığına dikkati çekti.

Çiftçi, "Trafik olaylarıyla ilgili bir toplantı yaptık. Orada bunların hepsini masaya yatırdık, motosikletlilerin ve bunların karışmış oldukları kazaların sayılarının azaltılabilmesi için denetimleri artırma kararı aldık. Çünkü burada da hedefimiz hem bu kişilerin kurallara uymasını sağlamak, güvenli bir sürüş ortamı oluşturmak, trafik kurallarına uyma oranlarını yükseltmek." ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İLKELERİ, RACONLARI VEYA AHLAKLARI YOK"

Çiftçi, "yeni nesil suç örgütleri"nin sosyal medya ve dijital platformları yoğun kullandığını, klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak belirli bir merkez, hiyerarşi ya da kurala sahip olmadıklarını aktararak, "Bu sene 2026 yılını organize suç çeteleriyle, yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadele yılı ilan ettik.

Operasyonlarımız hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız" şeklinde konuştu.Çiftçi, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar" dedi.

"OKUL YÖNETİMİNE VE AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR"

Okullarda fiziksel güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyleyen Çiftçi, "Daha önce yılda iki kez yapılan güvenli okul toplantılarını artık her ay gerçekleştiriyoruz. Riskli okullarda zaten polislerimiz görev yapıyordu. Son olayların ardından bekçilerimizi, bazı bölgelerde ise güvenlik korucularımızı da görevlendirdik" dedi.

Tüm okullara polis görevlendirilmesinin mevcut personel yapısıyla mümkün olmadığını söyleyen Çiftçi, "Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir. Bu durumda kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Bu nedenle okul yönetimlerine ve ailelere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"ODTÜ SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR ARTABİLİR"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşananlara ilişkin soruyu yanıtlayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın affedilmesi, hoş görülmesi mümkün değil. Güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz bu olayın duyulmasıyla, gündeme gelmesiyle beraber hızlıca bir reaksiyon gösterdiler, pozisyon aldılar ve bu işe karışanları, örgüt mensuplarını yakaladılar. Bundan sonra da yine çalışmalarımız devam ediyor."

MAKAM ODASINDAKİ PORTRELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Makam odasında II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin bir arada bulunmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çiftçi, "Abdülhamid Han 19. yüzyılın, Atatürk 20. yüzyılın, Sayın Cumhurbaşkanımız ise 21. yüzyılın lideridir. Sultan Abdülhamid, İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle 'Son İmparator'dur ve ona büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu.

Çiftçi, "Ecdadımız Sultan Abdülhamid de, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de bizimdir; hepsine hürmetimiz sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET TEŞKİLATININ ÇALIŞMA ŞARTLARI İÇİN DÜZENLEMELER GELİYOR"

Çiftçi, emniyet teşkilatının çalışma şartlarına ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, 12/36 çalışma sistemi, personel takviyesi, terfi düzenlemeleri ve teşkilat kanununun güncellenmesi gibi başlıklarda adım atıldığını söyledi.

Fazla mesai ve ek ödeme konusunda da 2027'ye kadar yasal düzenleme hedeflendiğini dile getiren Çiftçi, İstanbul'da lojman imkanlarının artırılması için bu yıl araç alımının azaltılarak konut alımına ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.

Rütbeli personelde yaşanan terfi yığılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Başkomiserlikten emniyet amirliğine ve 2. sınıftan 1. sınıfa geçişlerde bir yığılma vardı. Bu engeli aşmak için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sevk ettik. Siyasi partilerin mutabakatıyla bu sorun önümüzdeki günlerde çözülecek" dedi.

"ÜÇ İLİ ŞARK HİZMETİNDEN KALDIRIYORUZ"

Yeni Teşkilat Kanunu hazırlıklarında sona gelindiğini kaydeden Çiftçi, “Mevcut kanun 1937 yılında çıkmış ve 350 bin kişilik dev kadroya artık dar geliyor. Yeni Teşkilat Kanunu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana sunumunu yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile istişare ettikten sonra gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Polislerin özlük haklarına ilişkin düzenleme hazırlığında olduklarını belirten Çiftçi, “Eğer 12/36'ya rağmen fazla çalışma olursa, Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2027 başı itibarıyla fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda bir düzenlememiz olacak” dedi.

Şark hizmeti uygulamasına ilişkin de konuşan Çiftçi, "Bu sene üç ilimizi daha şark hizmetinden kaldırıyoruz; şark illerinin sayısını zamanla azaltacağız" ifadelerini kullandı.