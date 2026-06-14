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Kaynak: ANKA

Bakan Çiftçi, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

"MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Çiftçi, paylaşımında, jandarmanın milletin huzuru, devletin bekası ve ülkenin güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, teşkilatın yürüttüğü fedakar hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 187. KURULUŞ YILI KUTLANDI

Bakan Çiftçi, milletin emrinde ve devletin hizmetinde görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak tüm personele başarı dileklerini iletti.

Paylaşımında kahraman jandarmalar için dua eden Çiftçi, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdüren güvenlik güçlerinin her türlü kazadan ve olumsuzluktan korunmasını temenni etti.

Türkiye'nin en köklü güvenlik kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatı, 187 yıllık geçmişiyle yurt genelinde asayiş, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasında kritik görevler üstlenmeye devam ediyor.