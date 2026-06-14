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Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk jandarma teşkilatının temellerinin atılışının 187. yıl dönümü kutlamaları kapsamında anlamlı bir kabule ev sahipliği yaptı. Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede; İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet yer aldı.

"MİLLETİN HUZURU VE DEVLETİN BEKASI İÇİN DEĞERLENDİRDİK"

Resmi kabulün ardından mikroblog platformu NSosyal (X) üzerinden bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kurumun köklü geçmişine ve fedakar çalışma prensibine vurgu yaptı. Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın dört bir yanında, sınır hatlarımızda ve şehirlerimizde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187 yıllık köklü birikimini ele aldık. Görüşmemizde, milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve ülkemizin güvenliği adına yürütülen kararlı faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

"ALLAH KAHRAMANLARIMIZI HER TÜRLÜ MUSİBETTEN KORUSUN"

Jandarma teşkilatının her bir mensubunun çok yüksek bir görev bilinciyle hareket ettiğini belirten Bakan Çiftçi, tebrik mesajını dualarla tamamladı:

"Milletimizin emrinde, devletimizin sarsılmaz hizmetinde büyük bir vazife şuuru ile görev yürüten Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, sahada görev yapan kahraman jandarmalarımıza üstün başarılar diliyorum. Yüce Rabbim, kahraman askerlerimizi her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin. Allah hiçbirinin ayağına taş değdirmesin."