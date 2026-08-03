Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletten aldığını, sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye'ye adanmış hizmetleriyle yoluna devam ettiğini ifade etti.

"VESAYET ODAKLARINA KARŞI DİMDİK DURDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durduğunu belirten Çiftçi, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi kararlarını kendisi veren, milli menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen güçlü bir devlet haline geldiğini kaydetti.

"MİLLET İRADESİNE AÇIK SAYGISIZLIKTIR"

Mustafa Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan muhterem Cumhurbaşkanımız, milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye'nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir."

Çiftçi, eleştirinin demokrasinin gereği olduğunu ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamanın, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmanın ve milletin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Açıklamasında, "Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır." ifadelerini kullanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz" ifadeleri şiddetle kınadığını söyledi.

"HİÇBİR KARANLIK BENZETME GÖLGE DÜŞÜREMEYECEK"

Bakan Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin duası, Rabb'imizin inayeti ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne hiçbir söz, hiçbir hesap ve hiçbir karanlık benzetme gölge düşüremeyecektir."