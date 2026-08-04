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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantısı'nın ardından yeni dönemin güvenlik stratejilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, organize suçlarla mücadelede teknolojik imkanların daha etkin kullanılacağını ve suç örgütlerine oluşum aşamasında müdahale edileceğini ifade etti.

Yeni güvenlik modelinin temel hedefinin suçun gerçekleşmesini beklemeden önleyici tedbirleri devreye almak olduğunu belirten Çiftçi, risk odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi.

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ DEVREDE

Bu kapsamda yapay zekâ destekli analiz sistemleri, büyük veri uygulamaları, dijital delil inceleme yöntemleri ve finansal iz sürme kapasitesinin güçlendirileceğini dile getiren Çiftçi, güvenlik birimlerinin teknolojik altyapısının daha da geliştirileceğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, "Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE ERKEN MÜDAHALE

Çiftçi, güvenlik birimlerinin suç örgütlerini henüz yapılanma sürecindeyken tespit ederek hem insan kaynağını hem de finansal altyapısını hedef alacağını vurguladı. Suçtan elde edilen gelirlerin de hukuki süreçler çerçevesinde devlet denetimine alınmasının amaçlandığını belirten Çiftçi, suçun kaynağına inen ve tehditleri ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen bu yaklaşımın toplumun huzur ve güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.