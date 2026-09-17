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Başıboş köpeklerle ilgili yürütülen çalışmalarda 78 ilde süreç tamamlandı. Bakan Mustafa Çiftçi, kalan üç il için tarihleri açıkladı.

TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılan Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerle ilgili yürütülen çalışmaları günlük olarak takip ettiğini belirterek, 78 ilde sürecin tamamlandığını ifade etti.

"Sabah ilk baktığım konulardan birisi bu." diyen Çiftçi, "Bakanlığa gittiğimde bana her gün tablosunu getiriyorlar. Ben rakamları, sayıları izliyorum. Şu anda İstanbul'da, İzmir ve Diyarbakır'da 3 ilimiz de devam ediyor. 78 ilimiz tamamladı." ifadelerini kullandı.

"15 EKİM'E KADAR İSTANBUL BİTİRMİŞ OLACAK"

Çalışmaların kalan illerde ne zaman tamamlanacağına ilişkin de tarih veren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde eylülün sonuna doğru İzmir tamamlamış olacak. 15 Ekim'e kadar İstanbul bitirmiş olacak. Ekimin sonuna kadar da Diyarbakır bitirmiş olacak. Arkadaşlara yeni hedefleri bu şekilde verdim. İnşallah biz ekimin sonu itibariyle bu problemden Türkiye'yi kurtarmış olacağız."

Bakan Çiftçi, böylece eylül sonuna kadar İzmir'de, 15 Ekim'e kadar İstanbul'da ve ekim ayının sonuna kadar Diyarbakır'da çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

"102 BİN HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ"

Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamanın yalnızca toplama işlemiyle sınırlı olmadığını, hayvanların barınaklar ve doğal yaşam alanlarında bakımının da sürdürüldüğünü söyledi.

Toplanan hayvanların öncelikle muayeneden geçirildiğini aktaran Çiftçi, ardından aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin uygulandığını belirtti.

"Sahiplenmek isteyenler varsa bugüne kadar 102 bin hayvanın sahiplendirilmesi de gerçekleştirilmiş durumda. Sahiplenilmeyenler de yine barınaklarda, doğal yaşam alanlarında beslemeye devam ediliyor. Dediğim gibi bir buçuk ay sonra bu iş tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak.

Biz zaten güvenli sokaklarla, sokağın güvenliğiyle hayvan refahını da, bakımını da birbirine karşı kavramlar olarak görmüyoruz. Bu ikisi aynı anda yürütülmesi gereken işlemler. Çünkü sokak hayvanlar açısından da açlık demek, sokak risk demek, hastalık demek, trafik kazası demek yani hayvan kaynaklı trafik kazaları da oluyor. Orada hayvanlar yaşamını da yitiriyorlar. Dolayısıyla barınakları almak suretiyle aslında hayvan refahını da arttırmış oluyoruz bir nevi"