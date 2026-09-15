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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da okul güvenliği ve organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, son operasyonlarda 3 bin 500 kişiye işlem yapıldığını belirterek, yurt dışına kaçan suç örgütü üyelerinin de takip edildiğini ve iade süreçleri için Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Amasya'da bir dizi ziyarette bulundu.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın 682 bin personeliyle Türkiye Yüzyılı'nda Huzurun Yüzyılı'nı inşa etmek için Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi, AFAD, valilikler ve kaymakamlıklarla yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bakan Çiftçi, 2026'nın ilk 8 ayındaki asayiş verilerini paylaşarak, kişilere karşı işlenen suçların beş yıllık ortalamaya göre yüzde 14, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 30,5 azaldığını açıkladı.

Çiftçi, hapis cezası bulunan aranan şahıslarda günlük yakalama sayısının 599'a yükseldiğini, motosikletli silahlı saldırıların ise yüzde 66 azalarak 193'ten 65'e gerilediğini belirtti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 7 AYDA BİN 592 OPERASYON

Mustafa Çiftçi, göreve geldiği 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik bin 592 operasyon düzenlendiğini, son operasyonlarda ise 3 bin 500 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Çiftçi, Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına kaçan suç örgütü mensuplarına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, "Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerime devam edeceğim. Bunlara hiçbir zaman, hiçbir yerde alan bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Bakan Çiftçi, 2026'nın ilk 8 ayında suç işleyerek yurt dışına kaçan 684 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini, bunların 167'sinin organize suç örgütü üyesi veya lideri olduğunu söyledi. Çiftçi, suçluların yurt dışında da takip edileceğini belirtti.

SİBER SUÇLARA KARŞI 184 BİN SUÇ UNSURU TESPİT EDİLDİ

Siber devriyelerde 184 bin suç unsuru tespit edildiğini açıklayan Çiftçi, 40 bin web sayfasının kapatıldığını, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesinin kapatıldığını bildirdi.

Çiftçi, siber dünyada işlenen suçların mağdurlarının gerçek insanlar olduğuna dikkat çekerek, "Siber alemde her ne kadar suçlar siber âlemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar. Suç gerçek, mağdur gerçek. Siber alemde işlenmesi bizim açımızdan değiştirmiyor. İçişleri Bakanlığı, suç nerede işlenirse işlensin, suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele etmeye bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.