Geçtiğimiz günlerde CHP'nin gölge kabine üyeleri Murat Bakan, Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resepsiyonda bu görüşmenin içeriğine dair soruları yanıtladı. CHP heyetinin görüşme sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Çiftçi, “Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın” diyerek, görüşmenin perde arkasındaki kendi tavrını paylaşmamayı tercih etti.

APP PLAKA VE SES SİSTEMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bakan Çiftçi, 1 Nisan'da yürürlüğe giren APP plaka denetimleriyle ilgili bir yasal revize planlanmadığını, mevcut kanunun kararlılıkla uygulandığını belirtti. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir diğer konu olan ses ve multimedya sistemlerine de değinen Çiftçi, “Onunla ilgili yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Muhtemelen bu ayın veya Mayıs ayının sonunda yönetmeliği çıkarmayı planlıyoruz” müjdesini verdi.

POLİS MESLEK KANUNU YOLDA

Emniyet teşkilatının merakla beklediği Polis Meslek Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanunu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, sürece dair şu bilgileri verdi: “Benden önceki dönemde başlayan bir çalışma bu. Geçenlerde arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar ancak henüz son şekli verilmedi. Biraz daha zamana ihtiyacımız var.”