Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'na katılarak güvenlik ve suçla mücadelede tarihi mesajlar verdi. Toplantıda, Türkiye'nin önerisiyle kurulması planlanan Suçla Mücadele Konseyi'nin gelecekte "TÜRKPOL" adıyla uluslararası bir kolluk gücüne dönüşebileceği vurgulandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, program kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından diğer üye ülke bakanlarıyla birlikte kabul edildi.

Gerçekleştirilen zirvede; terör, yeni nesil organize suçlar, siber güvenlik, yasa dışı bahis, göçmen kaçakçılığı ve aranan şahısların iadesi gibi bölgesel güvenliği ilgilendiren temel başlıklar masaya yatırıldı.

"TÜRKPOL'ÜN TEMELLERİ ATILIYOR"

Bakan Çiftçi'nin toplantıdaki en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri, Türkiye'nin gündeme getirdiği "Suçla Mücadele Konseyi" teklifi oldu. Kurulacak bu konseyin aranan şahısların tespiti için ortak bir mekanizma sağlayacağını belirten Çiftçi, hedeflerinin EUROPOL ve ASEANAPOL benzeri bir yapı olan Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı'nı, yani "TÜRKPOL"ü hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

"PKK SİLAH BIRAKTI, FETÖ VE DAEŞ'E KARŞI TEYAKKUZ ŞART"

Dünyanın içinden geçtiği çalkantılı döneme ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Çiftçi, bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Çiftçi, yürüttükleri PKK terör örgütünün 12 Mayıs 2025 tarihinde silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldığını hatırlattı. Çiftçi ayrıca, dış istihbarat servislerinin maşası konumundaki FETÖ ile dini istismar eden DAEŞ'e karşı da coğrafyada hiçbir faaliyet alanı bulamamaları için ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI

Bakan Çiftçi, toplantıda Türkiye'nin güvenlik ve asayiş alanındaki son verilerini de mevkidaşlarıyla paylaştı. Buna göre öne çıkan istatistikler şu şekilde sıralandı:

"Bu yıl içerisinde 18'i uluslararası olmak üzere toplam 557 organize suç örgütüne yönelik 1.568 operasyon gerçekleştirildi. Çökertilen bu örgütlerin 78'inin, gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zehir tacirleri olduğu tespit edildi. 2026 yılında gerçekleştirilen 177 bin siber devriye ve 4 bin 210 siber operasyonla, sanal dolandırıcılara büyük darbe indirilerek 58 bin 247 yasa dışı bahis ve kumar sitesi erişime kapatıldı. Interpol kanalıyla kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 409 kişi yakalanırken, kırmızı bültenle aranan 657 şahıs Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 4 bin 777 operasyonda 8 bin 612 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi."

Ayrıca Bakan Çiftçi, yürütülen etkin göç yönetimi sayesinde Türkiye'nin artık kaçak göç için bir transit ve hedef ülke olmaktan çıktığını da sözlerine ekledi. Çiftçi, TDT üyesi ülkelerin havalimanlarında vatandaşlara özel pasaport alanları oluşturulmasını hedefleyen projeyi de desteklediklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.