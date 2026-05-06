Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyanın en prestijli savunma ve havacılık organizasyonlarından biri olan SAHA 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı’na katılarak stantları yerinde inceledi. Bakan Bolat’a ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyaretin ardından TUSAŞ standında önemli değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı gururla anlattı.

REKOR KATILIM VE ULUSLARARASI PRESTİJ

Bakan Bolat, fuarın Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki en gelişmiş organizasyonlarından biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen IDEF Savunma Fuarı ile bugün kapılarını açan ve tüm hızıyla devam eden SAHA Savunma ve Havacılık Fuarı, ülkemizin sanayi, teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon alanındaki en seçkin ürünlerinin vitrini konumundadır. Burası sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası arenada son derece prestijli bir fuar statüsündedir. SAHA Başkanı Sayın Bayraktar’dan aldığımız güncel bilgilere göre, bu yıl fuarda bin 700 firma katılımcı olarak yer alıyor. Toplam 100 bin metrekarelik bir alanda kurulan fuar, tüm salonlarıyla tam kapasite hizmet veriyor. Yurtdışından 8 bin civarında ziyaretçi kaydının yanı sıra, 100'den fazla uluslararası heyet burada aktif olarak alım görüşmeleri gerçekleştiriyor. Fuar kapsamında firmalarımız tarafından 10 milyar doların çok üzerinde bir tutarda sözleşme imzalanması bekleniyor.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMADA KRİTİK EŞİK: YÜZDE 80 YERLİLİK

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısının dış bağımlılığı minimize ettiğini belirten Bolat, elde edilen kazanımların ekosistemi nasıl büyüttüğünü şu sözlerle açıkladı:

Türk savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için son derece değerli bir fuar dönemindeyiz. Türkiye’nin bu alandaki başarılarının bize sağladığı en büyük fayda, yerli ve milli savunmamızı güçlendirmesi ve yüzde 80'in üzerinde yerli katkı payına ulaşmamız sayesinde dış bağımlılıktan kurtulmamızdır. Bu durum muhteşem bir ekosistem yaratarak, hem ana yüklenici hem de alt yüklenici olan yan sanayi sektöründeki binlerce firmanın gelişmesine olanak tanıyor. Tüm bu başarı ivmesi, özellikle son 15 yılda büyük bir hız kazandı.

Türkiye’nin savunma ihracatındaki istatistiksel verileri paylaşan Bakan Bolat, sektörel büyüklüğün ekonomiye katkısına dikkat çekti:

Türkiye son 20 yılda 248 milyon dolar ihracattan, geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 milyar 50 milyon dolara çıktı. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 28 oranında bir artış yakaladık ve 2.8 milyar dolar seviyesini aştık. Geçen yıl ilk defa 10 milyar dolar ihracat barajını aşmıştık. Bu başarı, sektöre yayılan binlerce firma tarafından inşa edildi. Ana kütledeki büyük marka kuruluşlarımız, bünyelerinde binlerce firmaya üretim yaptırıyorlar. Türkiye’de savunma ve havacılık endüstrisinde toplam 3 bin 500 firma faaliyet gösteriyor. Sektörde 100 bine yakın yüksek donanımlı, vasıflı iş gücü ve Ar-Ge personeli görev yapıyor. Bu anlamda Türkiye, yurtdışından yurtiçine beyin göçü sağlıyor ki bu bizim için en sevindirici gelişmelerden biridir. Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık bir proje stoku icraatta ve milli gelirimize 20 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak savunma ve havacılık ihracatını artırmak için devreye aldıkları teşvikleri sıraladı:

Vatandaşlarımızı bu fuara katılarak ülkemizin sanayide geldiği ileri ve güçlü seviyeyi görmeye davet ediyorum; bunu görmek herkesi gururlandıracaktır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak ihracatımızın artması için firmalarımıza yoğun destek veriyoruz. UR-GE projeleri, Küresel Tedarik Zinciri yani KTS projeleri, Turquality ve marka projeleri, fuar katılım destekleri, uluslararası fuarlara katılım destekleri ile milli katılım ve bireysel katılım destekleri şeklinde teşvik unsurlarımızla firmalarımıza her daim yardımcı olmaya gayret ediyoruz.