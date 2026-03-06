Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab’ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Katar ekonomik ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ışığında ticaretin sürdürülebilir şekilde ilerletilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Bolat, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin 2025’te 1,3 milyar dolara yaklaşacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin belirlediği 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

YENİ ZELANDA İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Bolat, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Çanakkale Savaşları’ndan gelen güçlü dostluk temelinde ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi imkanları ele alındı.

Tarım, gıda, altyapı, enerji, eğitim, teknoloji ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda özel sektör işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri taşımakta kararlılık vurgulandı.