Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Niğde’deki programı kapsamında ‘Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması’ etkinliğine katılım gösterdi.

Türkiye’nin son senelerde ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir konuma yükseldiğini aktaran Bolat, “Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı” dedi.

‘OSB SAYISI 342’YE YÜKSELDİ’

AKP döneminde organize sanayi bölgelerinde önemli bir büyüme yaşandığına dikkat çeken Bolat, Türkiye genelinde OSB sayısının 342’ye yükseldiğini ifade etti.

AKP'nin iktidara geldiğinde OSB’lerde 12 bin işletmenin olduğunu kaydeden Bakan Bolat, “Bugün bu sayı 60 bine çıktı. O dönem 700 bin işçi çalışırken bugün OSB’lerde 2 milyon 400 bin kişi istihdam ediliyor. Tarım OSB’leri kuruldu. Enerjide elektrik üretimimiz 4 katından fazla arttı” diye konuştu.

‘MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ’

Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında son 16 senede en yüksek ortalama büyümeyi sağlayan ikinci ülke olduğunu belirten Bakan Bolat, şunları söyledi,

“İhracatımız mal ve hizmetler toplamında 400 milyar dolar sınırına dayandı. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz ise 3 bin 600 dolardan 18 bin dolar seviyesine çıktı.”

‘