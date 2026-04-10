Bolat, İstanbul’da düzenlenen “Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de e-ticaretin hızlı büyümesine ve lojistik sektörünün bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti.

E-TİCARETİN PAYI YÜZDE 20’YE ÇIKTI

Türkiye’de e-ticaretin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirten Bolat, 2019’da toplam ticaret içindeki payı yüzde 4,5-5 seviyesinde olan e-ticaretin kısa sürede yüzde 20’ye ulaştığını söyledi.

Pandemi döneminin e-ticaret ve lojistiğin önemini daha da artırdığını vurgulayan Bolat, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla geleneksel ticaretin yanında e-ticaretin de büyümeye devam ettiğini ifade etti.

“TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI”

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Bolat, buna rağmen Türkiye’nin üretim ve ticarette istikrarını koruduğunu söyledi.

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatında rekor seviyelere ulaştığını belirten Bolat, turizm, taşımacılık, lojistik, bankacılık ve yazılım gibi hizmet sektörlerinde de güçlü bir gelişim yaşandığını kaydetti.

Bolat, son günlerde Suriye, Portekiz, Belçika ve Avrupa Birliği yetkilileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarı ve ekonomik potansiyeli oldukça güçlü. Bu kadar küresel belirsizliğin yaşandığı bir dönemde Türkiye bir istikrar adası ve güvenli liman olarak görülüyor.” dedi.

TÜRK TIRLARINA SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDEN GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Suudi Arabistan ile ilişkilerin olumlu bir seviyede ilerlediğini vurgulayan Bolat, yıllardır gündemde olan transit vize sorununun çözüldüğünü açıkladı.

Bolat, “Yaklaşık 10 yıldır konuşulan transit vize konusu dün itibarıyla işlerlik kazandı. Türk tır şoförleri artık Suudi Arabistan üzerinden transit vize alarak Körfez ülkelerine ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DAHA FAZLA BARIŞA İHTİYAÇ DUYUYOR”

Küresel ölçekte yaşanan çatışmaların enerji ve ticaret üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getiren Bolat, özellikle enerji fiyatlarında artış ve arz sıkıntılarının görüldüğünü söyledi.

Bu süreçte Türkiye’nin enerji arz güvenliğini koruduğunu belirten Bolat, devam eden çatışmalar için kalıcı ateşkes temennisinde bulunarak dünyanın daha fazla çatışmaya değil barış ve ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

TÜRK E-TİCARET FİRMALARI BÖLGESEL GÜÇ HALİNE GELİYOR

Türkiye’nin e-ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bolat, ABD ve Çin merkezli büyük şirketlerin rekabet ettiği küresel pazarda Türk firmalarının da dikkat çekici başarılar elde ettiğini söyledi.

Bolat, özellikle e-ihracat alanında Türk şirketlerinin bölge ülkelerinde güçlü bir konuma geldiğini ve lojistik ile yapay zeka uygulamalarının bu büyümeyi desteklediğini belirtti.

AVRUPA’DAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Portekiz ve Brüksel temaslarına da değinen Bolat, Avrupa’da Türkiye ile ekonomik iş birliğine yönelik güçlü bir ilgi gördüklerini aktardı.

Portekiz’in yaklaşık 60 milyar avroluk altyapı ve konut yatırımları için Türk müteahhitleri davet ettiğini söyleyen Bolat, Avrupa Birliği’nin de özellikle savunma sanayisi alanında Türkiye ile daha yakın iş birliği arayışında olduğunu ifade etti.

Bolat, görüşmelerde Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımların artabileceğine dair olumlu sinyaller aldıklarını da sözlerine ekledi.