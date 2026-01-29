Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönemde enerji girişimlerinde yaşanacak gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?

Şubatta doğalgaz zam olup olmayacağına ilişkin konuşan Bayraktar, "2026 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

'2026 DOĞALGAZDA YENİ BİR REKOR YILI OLACAK'

Bayraktar "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yeni sondajların çalışmaya geçeceğine dikkat çeken Bayraktar "2026 yılı Türkiye için doğalgazda yeni bir rekor yılı olacak. Rize, Ordu, Kastamonu ve Samsun açıklarında 6 yeni derin deniz sondajı planladık. Karadeniz gazının üretimini artırmak için Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu devreye alacağız" dedi.