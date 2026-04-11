Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

Şehrin valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, valilikte Kayseri’de yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Gökmen Çiçek, ziyarette yaptığı açıklamada, "Ziyaretleri için sayın bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Ziyarete AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy da eşlik etti.