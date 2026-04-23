Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınan 110 maden işçisi, yaklaşık 14 saat sonra Sincan’da sağlık kontrolünden geçirilerek serbest bırakıldı.

Sabah 06.00 civarında gözaltına alınan işçiler akşam saatlerine kadar emniyette tutuldu. İfadelerinin ardından Yenikent’teki hastaneye götürülen madenciler, burada yapılan kontroller sonrası bırakıldı.

GECE SPOR SALONUNDA KALDILAR

Geceyi Sincan’daki bir spor salonunda geçiren işçiler, ertesi gün Kurtuluş Parkı’na geçerek eylemlerini sürdürdü. Baretlerini yere vuran madenciler, “Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz” sloganı attı.

Sendikalar ve siyasi parti temsilcileri işçilere destek ziyaretinde bulunurken, aralarından seçilen 10 kişilik heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek parti gruplarıyla görüştü.

Gökay Çakır, “Meseleyi çözmeden, işçinin haklarını almadan geri dönmeyeceğiz” dedi.

81 İŞÇİ AÇLIK GREVİNDE

Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, işçilerin yaklaşık 180 kilometre yürüdüğünü ve süreç boyunca iki kez gözaltına alındıklarını belirtti.

Aksu, sağlık sorunları nedeniyle 35 işçinin açlık grevini bıraktığını, 81 işçinin ise eyleme devam ettiğini söyledi. Sorunlar çözülene kadar Ankara’da kalacaklarını ifade etti.

“UZAK BİR BÖLGEDEN...”

Aksu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Sincan Yenikent’teyiz dün (önceki gün) Sincan Hastanesi’nden kentin çok uzak bir bölgesinden bizi attılar. Hastane çıkışlarımız oradan yapıldı. Geç bir vakit olduğu için de burada biryerde ikamet ettik. Yenikentte. Şimdi saat 12.00 gibi Kurtuluş Parkı’nda olmaya çalışacağız” dedi.

Holdinglerin desteklendiğini savunan Aksu, halkın yoksulluk içinde kaldığını belirtti. Bakanlıktan randevu talep ettiklerini ancak dönüş alamadıklarını da ekledi.

“100 TANE HASTANE VAR”

Aksu, Kurtuluş Parkı’ndaki açıklamasında, “Bizim Sincan Yenikent’teki hastaneden çıkışımızı gerçekleştirdiler. Ankara’da 100 tane hastane var ama kent merkezi ve insanlarla iletişim kurmamızı istemediler” dedi.

Holdinglerin işçileri sömürdüğünü öne süren Aksu, düşük ücretlerin dahi ödenmediğini savundu. Yıldızlar SSS Holding’in çok sayıda maden ruhsatına sahip olduğunu belirten Aksu, “Ne olacak? Bunlar büyüyecek hepimiz böylece cüceleşeceğiz. Bunlara beyefendi diyeceğiz, önlerinde secde edeceğiz. Eğer insanlara bunu dayatıyorsanız yasalaştırın köleliği, biz de buna uyalım” ifadelerini kullandı.

AİLELER ANKARA’YA GELİYOR

Aksu, işçilerin bugün Yıldızlar Holding önünde olacaklarını ve yetkililerle görüşmek istediklerini söyledi. Madenci ailelerinin de Kurtuluş Parkı’na geleceğini belirten Aksu, akşam saatlerinde yol haritasını açıklayacaklarını ifade etti.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN GÖRÜŞME

Alparslan Bayraktar, Nurettin Akçul ve madencileri kabul etti.

Bayraktar, “Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçilerini bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde söz konusu şirkette çalışan madenci kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetleri, ihtiyaçlarını ve taleplerini detaylıca ele aldık. Yerin metrelerce altında emek veren madencilerimizin alın terini korumak, güvenli çalışma ortamlarını tesis etmek ve bu sorunun çözümü noktasında gerekli teması sürdürüyor, gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Devlet olarak sektörümüzü desteklemek adına önemli teşvikler versek de sektörün bu desteklerden faydalanmasının ön koşulu işçi haklarının korunması ve çalışana olan borçların ödenmesidir. İşçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesinin ve haklarını zamanında alabilecekleri bir istihdam ortamının sağlanmasının takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.