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Kaynak: İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq’ı Bakanlıkta kabul etti.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki enerji diyaloğunun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Görüşmede yenilenebilir enerji, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında Türkiye ile Bangladeş arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarının ele alındığını aktaran Bayraktar, enerji diyaloğunun güçlendirilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.