Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasite hedefi bulunduğunu belirten Bayraktar, yeni santral projeleri için Sinop ve Trakya bölgelerinin gündemde olduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar açıkladı: 2 bölgede daha nükleer santral yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerini açıklayarak Sinop ve Trakya’da yeni santral projelerinin planlandığını duyurdu.Kaynak: İHA
Bakan Bayraktar, Romanya’nın Köstence kentinde bulunan ve Kanada menşeli CANDU reaktör teknolojisinin kullanıldığı Cernavoda Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’nin hem rekabetçi fiyatlı hem de en güvenli nükleer teknolojilere sahip olmayı hedeflediğini vurguladı.
Nükleer enerjinin, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dört reaktörün inşasının sürdüğünü hatırlatan Bayraktar, ikinci ve üçüncü projeler kapsamında yeni adımlar atılacağını belirtti.
Küçük modüler reaktörlerin de gündemde olduğunu ifade eden Bayraktar, farklı ülkeler ve teknoloji sağlayıcılarıyla iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.
Çin ve Güney Kore ile yürütülen temaslara dikkat çeken Bayraktar, Kanada ile de nükleer teknoloji alanında son dönemde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Bu kapsamda Sinop ve Trakya’da yeni nükleer santral projelerinin planlandığını açıkladı.
Ayrıca Kanadalı bir şirketin Türkiye’deki tedarikçilerle haziran sonu veya temmuz başında bir toplantı yapmasının planlandığını ifade etti.
Türkiye’nin nükleer enerji alanında çok yönlü bir değerlendirme sürecinden geçtiğini söyleyen Bayraktar, hem enerji arz güvenliği hem de düşük karbon hedefleri için nükleer yatırımların stratejik önem taşıdığını vurguladı. Öte yandan uzmanlar nükleer santrallerin risklerine dikkat çekerek, doğayı ve yaşamı tehlikeye sokacağı uyarısında bulunmaya devam ediyor.