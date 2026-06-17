Bakan Bayraktar açıkladı: 2 bölgede daha nükleer santral yapılacak

Türkiye’nin nükleer enerji alanında çok yönlü bir değerlendirme sürecinden geçtiğini söyleyen Bayraktar, hem enerji arz güvenliği hem de düşük karbon hedefleri için nükleer yatırımların stratejik önem taşıdığını vurguladı. Öte yandan uzmanlar nükleer santrallerin risklerine dikkat çekerek, doğayı ve yaşamı tehlikeye sokacağı uyarısında bulunmaya devam ediyor.