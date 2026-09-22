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Kaynak: AA / DHA / İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York’ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve AtkinsRealis CEO’su Ian L. Edwards ile bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD temaslarımız kapsamında New York’ta, Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ve AtkinsRealis CEO’su Sayın Ian L. Edwards ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Bayraktar, daha önce Toronto’da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Zaptı ile Ankara’da gerçekleştirilen temasların ardından başlatılan iş birliği sürecine de dikkat çekti.

Söz konusu sürecin somut adımlarla daha ileriye taşınması konusunda kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin mesaj verdi.

“ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK” VURGUSU

Bayraktar, Türkiye’nin enerji sepetini çeşitlendirmek ve enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak amacıyla uluslararası temasların sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Bayraktar, bu temasların karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.