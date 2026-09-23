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Kaynak: DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen COP31–UEA BM Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümleri Çözümleri Diyaloğu’na katıldı. Toplantıda Emine Erdoğan'ın hitabının ardından söz alan Bayraktar, Türkiye’nin enerji dönüşümü stratejilerini ve somut hedeflerini uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Küresel enerji maliyetleri ile tedarik krizlerine dikkat çeken Bakan, elektrifikasyonun dışa bağımlılığı azaltma ve sanayinin rekabet gücünü artırma konusundaki kritik rolünü vurguladı.

2040 VİZYONUNUN MERKEZİNDE ELEKTRİFİKASYON YER ALACAK

Türkiye'nin gelecek dönem enerji haritasına dair net mesajlar veren Bayraktar, dönüşümün her sektöre yayılacağını belirtti. Binalardan sanayiye, ulaşımdan tarıma kadar tüm alanların elektrik altyapısıyla entegre edileceğini ifade eden Bayraktar; sürecin yenilenebilir kaynaklar, nükleer enerji, enerji verimliliği, dijital altyapı ve güçlü depolama sistemleriyle destekleneceğini kaydetti. Türkiye'nin daha bağımsız bir enerji yapısına kavuşması hedeflenirken, 2040'a kadar 300 milyar doların üzerinde bir yatırım potansiyeline ulaşılması öngörülüyor.

COP31 ZİRVESİ İÇİN HEDEF SOMUT ADIMLAR

Antalya’nın ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne de değinen Bakan Bayraktar, organizasyonun başarısını sadece teorik hedeflerle değil; hayata geçirilen depolama kapasiteleri, hızlanan şebeke bağlantıları ve yenilikçi finansman modelleri gibi somut çıktılarla ölçeceklerini aktardı.

VENEZUELA İLE ENERJİ VE MADEN İŞ BİRLİĞİ

New York'taki temasları kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Paula Henao Vera ile bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarındaki somut yatırım imkanlarının ele alındığı, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınması konusunda kararlılık mesajı verildiği bildirildi.