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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, Fenerbahçeli küçük bir taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yaşanan olay gündemdeki yerini koruyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BAKAN BAK'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Bakan Osman Aşkın Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir."

Bakan Bak'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SORUŞTURMADA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

OLAY KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada küçük yaştaki bir taraftarın üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarttırıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamış, yaşanan olayın ardından adli ve idari süreç başlatılmıştı.

Bakan Bak'ın açıklamasıyla birlikte çocukların spor sevgisinin ve tribün kültürünün korunmasına yönelik mesajlar bir kez daha gündeme geldi.