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Kaynak: AA

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, ABD ile Grönland konusunda "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşmanın Arktik bölgesindeki güvenlik düzenini de kapsadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Rasmussen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Washington ile Kopenhag arasında Grönland konusunda sağlanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Grönland konusunda yaptığı açıklamaların bölgede kaygıya yol açtığını ifade etti. Danimarkalı Bakan, yeni anlaşmanın ardından Grönlandlıların endişelerinin sona ermesini umduğunu söyledi.

Rasmussen, Arktik bölgesinin güvenliğine ilişkin sorumluluğun yalnızca Danimarka veya ABD'ye bırakılmayacağını belirtti. Bakan, güvenlik konusunda NATO'nun önemli ölçüde rol üstleneceğini ifade ederek, "Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır." dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı, anlaşmanın ayrıntıları konusunda ise daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk Grönland, yaklaşık 56 bin kişilik nüfusa sahip. Bölge, Trump'ın ABD'nin Grönland üzerinde kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle bir süredir Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasındaki gerilimin gündeminde yer alıyordu.