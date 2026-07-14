Kaynak: AA

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, ülkedeki hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiğini açıkladı.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğunu kaydeden Komutanlık, Bahreyn halkına ve ülkede ikamet edenlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

“İNSANCIL HUKUKUN AÇIK İHLALİ”

Saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.



Bahreyn İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bildirilerek halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri talep edilmişti.