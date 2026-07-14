Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundaki X hesabından yaptığı açıklamada, sirenlerin tekrar devreye sokulduğunu bildirerek, vatandaşlardan panik yapmadan en yakın güvenli bölgelere yönelmelerini istedi.

Bahreyn'de sirenler bir kez daha çaldı - Resim : 1

Saldırının kapsamına ilişkin ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, yaşanan gelişmelerle ilgili duyuruların yalnızca yetkili kurumların resmi açıklamalarından izlenmesi gerektiği vurgulandı.

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Bakanlık, kısa süre önce de ülkeye yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle siren sistemlerinin devreye alındığını kamuoyuyla paylaşmıştı.