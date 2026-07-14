Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundaki X hesabından yaptığı açıklamada, sirenlerin tekrar devreye sokulduğunu bildirerek, vatandaşlardan panik yapmadan en yakın güvenli bölgelere yönelmelerini istedi.
Saldırının kapsamına ilişkin ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, yaşanan gelişmelerle ilgili duyuruların yalnızca yetkili kurumların resmi açıklamalarından izlenmesi gerektiği vurgulandı.
Bakanlık, kısa süre önce de ülkeye yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle siren sistemlerinin devreye alındığını kamuoyuyla paylaşmıştı.