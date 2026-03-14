Bakanlıktan gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Elektronik Suçlarla Mücadele Birimi’nin, sosyal medya hesaplarında İran saldırılarını öven, halkı yanıltıcı ve korku veren videolar paylaşan 6 kişiyi tespit ettiği ifade edildi.

Paylaşımların kamuoyunu yanıltma ve ülke güvenliği ile kamu düzenine zarar verme amacı taşıdığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin gözaltına alındığı, gerekli yasal işlemlerin uygulandığı ve şüphelilerin savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almaları ve doğrulanmamış haber veya videoları paylaşmamaları çağrısı yapılarak, yasal sorumluluklardan kaçınmamanın ve ülke güvenliğini korumanın önemine dikkat çekildi.