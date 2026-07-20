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Kaynak: AA

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siren sistemlerinin yeniden devreye alındığı duyuruldu. Geceden bu yana yapılan üçüncü uyarıda vatandaşlardan sakin kalmaları, en yakın güvenli noktaya gitmeleri ve yetkililerin talimatlarını dikkatle takip etmeleri istendi.

Ülkede gece saatlerinden itibaren daha önce de iki kez alarm verilmiş, her iki durumda da halkın güvenli alanlara yönelmesi istenmişti.

Öte yandan ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'daki bazı bölgeleri hedef alabileceğine ilişkin bilgi aldıklarını açıkladı. Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel makamların güvenlik uyarılarına eksiksiz uymaları tavsiyesinde bulundu.