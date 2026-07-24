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Kaynak: AA

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden acil bir duyuru yayınladı.

Yapılan resmi açıklamada, ülkede bulunan vatandaşların ve yabancı uyruklu sakinlerin paniğe kapılmadan sükunetlerini korumaları istendi. Yetkililer, halka vakit kaybetmeden en yakın güvenli alanlara ve sığınaklara geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

KÖRFEZ'DE İRAN KAYNAKLI SALDIRI İDDİALARI

Bahreyn'de yaşanan bu hareketlilik, bölgedeki artan askeri gerilimin hemen gölgesinde gerçekleşti. Son günlerde başta Kuveyt ve Bahreyn olmak üzere çeşitli Körfez ülkeleri, hava savunma sistemlerinin İran menşeli hava saldırılarını havada imha ederek engellediğine dair art arda açıklamalar yapıyordu.