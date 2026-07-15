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Kaynak: AA

Bahreyn resmi makamlarından yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah saatlerinde İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçları (İHA), Bahreyn hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendi.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan "sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü vurgulandı. Hava savunma unsurlarının, tehditleri ülke sınırlarına ulaşmadan imha ettiği bildirildi.

"EN YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNDEYİZ"

Gerginliğin tırmanmasının ardından Bahreyn ordusunun teyakkuza geçtiği belirtilen açıklamada, "Tüm silah ve birlikler, ülkeyi ve halkı savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir" ifadelerine yer verildi.

HALK İÇİN KRİTİK UYARI: "ŞÜPHELİ CİSİMLERE YAKLAŞMAYIN"

Yetkililer, vatandaşları ve ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, İran saldırılarının kalıntısı olabilecek yabancı veya şüpheli cisimlere asla yaklaşılmaması gerektiği, bu tür durumların derhal yetkili makamlara bildirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SİREN UYARISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu X üzerinden daha önce bir uyarı yayınlamıştı. Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin devreye sokulduğu belirtilerek, halka sakin olmaları ve en güvenli noktalara sığınmaları çağrısında bulunulmuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri, İran'ın füze ve İHA'ları sivilleri ve özel mülkleri hedef almak amacıyla kullanmasının, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.