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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimlerden Sarıyer Başkanı Emre Yaldız, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaldız, sevkine neden olduğunu belirttiği bahis kuponunu sosyal medya hesabından paylaşarak, söz konusu bahsin 29 Haziran 2021 tarihinde İsveç-Ukrayna karşılaşmasına 5 TL olarak oynandığını ifade etti.

'KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR'

Sarıyer Başkanı Emre Yaldız'ın açıklamaları şu şekilde:

"29 Haziran 2021 tarihinde Bilyoner üzerinden oynadığım 5 TL'lik bir kupon nedeniyle bugün TFF'den disiplin/ceza süreciyle karşı karşıya kalmam kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu kupon, Sarıyer Futbol Kulübü'nün herhangi bir maçıyla ilgili değildir. Türkiye Ligi'nde oynanmamış, Avrupa Şampiyonası kapsamında bir İsveç-Ukrayna karşılaşmasına aittir.

Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu kaydın bugün gündeme getirilmesi adeta bir "İtibar suikastı"dır.

'5 TL'LİK KUPON ÜZERİNDEN CEZA GÜNDEMİ YARATILMASI BÜYÜK BİR SORUNDUR'

Futbolun temizliği ve bahisle mücadele elbette sonuna kadar desteklenmelidir. Ancak adelet; olayın niteliğine, tarihine, tutarına ve gerçeklerine de bakmayı gerektirir.

5 TL'lik kupon üzerinden, 5 yıl sonra ceza gündemi yaratılması Türk futbolu adına da büyük bir sorundur.

Takdir Türk futbol kamuoyunun..."