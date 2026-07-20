Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Türk futbolunda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, bazı isimler hakkında ev hapsi ve adli kontrol, bazı şüpheliler için ise yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre şüpheliler hakkında alınan sevk kararları şu şekilde:

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER

Tolga Kırgız (Beşiktaş eski yöneticisi)

Kerem Gürel (Beşiktaş eski yöneticisi)

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor eski yöneticisi)

Savaş Tatil (Adanaspor eski yöneticisi)

Özgür Durşen (Gençlerbirliği eski yöneticisi)

EV HAPSİ ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor eski yöneticisi)

Hüseyin Gözütok (Bodrumspor eski yöneticisi)

Avni Akdemir (Erzurumspor eski yöneticisi)

Maruf Güneş (Galatasaray eski yöneticisi)

YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

Ahmet Akçelik (Beşiktaş eski yöneticisi)

Ali Gürsoy (Boluspor eski yöneticisi)

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği eski yöneticisi)

Kemal Aydın (Balıkesirspor eski yöneticisi)

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü eski yöneticisi)

Barış Orhun Bilge (Altınordu eski yöneticisi)