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Arca Çorum FK’da uzun süredir takımdan ayrı kalan Atakan Cangöz için beklenen gelişme yaşandı. Bahis soruşturması kapsamında 9 ay men cezası alan futbolcunun cezası 8 Mayıs Cuma günü sona erdi. Oyuncunun yeniden takıma dönme ihtimali gündeme geldi.

CEZASI SONA ERDİ

Ajansspor'un haberine göre, bahis soruşturması nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalan Atakan Cangöz’ün cezasının 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla tamamlandığı öğrenildi. Böylece oyuncu, uzun bir aranın ardından resmi maçlarda forma giyme hakkını yeniden kazandı.

TAKIMA DÖNÜŞ GÜNDEMDE

Dokuz aydır takımdan ayrı kalan futbolcunun, cezasının bitmesiyle birlikte Arca Çorum FK kadrosuna yeniden dahil edilmesi bekleniyor. Teknik heyetin, oyuncunun fiziksel durumunu değerlendirerek karar vereceği ifade ediliyor.

PLAY-OFF SÜRECİ ETKİLEYECEK

Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü karşılaşmasını geçmesi halinde yarı final ve final maçlarının gündeme geleceği, bu süreçte Atakan Cangöz’ün kadroda yer alıp almayacağının netleşeceği belirtildi.

SON KARAR TEKNİK HEYETTE

Futbolcunun takıma dönüşüyle ilgili son kararın teknik ekip tarafından verileceği, maç temposu ve hazır olma durumunun belirleyici olacağı ifade edildi. Arca Çorum FK’da Cangöz’ün dönüşü, play-off süreci açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.