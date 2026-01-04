Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu, şike ve bahis soruşturmasında profesyonel liglerde görev yapan antrenörleri önümüzdeki hafta içi açıklayacak.

Profesyonel liglerde mücadele veren 139 kulüpte son 5 yılda görev yapan toplam 950 antrenörün inceleme altına alındığı bildirildi.

İlk edinilen bilgiye göre 950 antrenör arasından yaklaşık 300 ismin bahis oynadığının belirlendiği öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen listeyi değerlendiren Futbol Federasyonu, büyük olasılıkla önümüzdeki hafta içi kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacak.

950 ANTRENÖR

Profesyonel liglerde takımı bulunan 139 kulüpte 5 yıl içinde çok sayıda değişik antrenör görev yapması nedeniyle toplam sayının 950’yi bulduğu bildirildi.

Bu inceleme çerçevesinde yoğun bir çalışma içine giren federasyon yetkileri, bahis konusunda özellikle alt liglerde görev yapan antrenör sayısının yüksek oluşuna dikkati çekti.

Kamuoyunun çok büyük merakla beklediği “ünlü teknik direktörler de var mı?” sorusuyla ilgili olarak TFF yetkilileri, “Şöhretli isimlerden hiçbiri yok. Bu konuda yapılan çeşitli spekülasyonların geçerliliği bulunmuyor” dediler.

Bahis oynadığı belirlenen antrenörler , daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderilecek.

Bu antrenörlere mevzuat gereği 3 ay ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Bu cezanın bahis kuponunun dozajına göre belirleneceği öğrenildi.