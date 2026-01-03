Atilla Türker, Türk futbolunda çok sayıda ismi kapsayacak geniş bir yaptırım sürecinin kapıda olduğunu öne sürdü. Türker, yaklaşık 6 bin kişilik futbol camiasında 4 bine yakın kişinin çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.

''HAFTAYA BİR TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANACAK, HER HAFTA 1 İSİM AÇIKLANACAK."

Sürecin önümüzdeki günlerde aşama aşama ilerleyeceğini belirten Türker, “Önümüzdeki haftalardan itibaren sırasıyla açıklamalar yapılacak. Birer hafta arayla önce teknik direktörler, ardından futbolcu menajerleri, daha sonra kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri gündeme gelecek” ifadelerini kullandı.

İddiaların sadece kulüplerle sınırlı kalmayacağını savunan Türker, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki yöneticiler ile federasyon kurullarında görev alan bazı isimlerin de açıklanacağını ileri sürdü. Oranlara dikkat çeken Türker, “Hakemler için yüzde 26–27’lik bir oran söz konusu. Teknik direktörlerde bu oran yüzde 50’ye yaklaşıyor. Bunlar aldığımız istihbarata dayalı bilgiler” dedi.

MENAJER–TEKNİK DİREKTÖR İLİŞKİSİ

Türker, özellikle menajer–teknik direktör ilişkilerine işaret ederek, teknik direktörlerin göreve gelebilmek için hangi menajerlerle ne tür ilişkiler kurduğunun sorgulanacağını savundu. Ayrıca kulüp başkanları arasındaki ilişkilerin de mercek altına alınacağını öne sürdü.

“ TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAZ”

Türker yaptığı açıklamalarda, “Bu iddiaların sadece yüzde 1’i bile ortaya çıksa, Türk futbolunda taş üstünde taş kalmaz” diye ekledi.