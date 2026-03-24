Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında 13 yıla kadar hapis istemi bulunan oyuncunun, yargı sürecine tutuksuz devam edeceği öğrenildi.

Haber Global’in aktardığına göre, “bahis ve şike” suçlamalarıyla yargılanan Ndao’nun dosyası ilk kez mahkeme önüne geldi. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda futbolcunun tahliyesine karar verdi.

Davanın ilerleyen süreçte görülmeye devam edeceği, Ndao’nun ise yargılama boyunca adli kontrol şartları kapsamında serbest kalacağı belirtildi.