Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında toplam 428 kişinin daha ismini açıkladı.
Bahis oynadığı tespit edilen 353 Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakem ile birlikte 75 Bölgesel Gözlemci Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İşte PFDK'ya sevk edilen isimler:
BÖLGESEL HAKEMLER
ABDULKADİR ORAL – BÖLGESEL HAKEM
ABDULKADİR ACAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ABDULKADİR DEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ABDULKADİR YILMAZOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ABDULLAH ENES GÖKGÜNEY – BÖLGESEL HAKEM
ABDULLAH ENES AYBAR – BÖLGESEL HAKEM
ABDULSAMET KAÇMAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ABDURRAHMAN SAĞLAM – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AHMET EMEKSİZ – BÖLGESEL HAKEM
AHMET HİCRİ – BÖLGESEL HAKEM
AHMET YETİŞİR – BÖLGESEL HAKEM
AHMET YAŞA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AHMET DİLEK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AHMET GÖNEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AHMET İLKAY TÜRKYILMAZ – BÖLGESEL HAKEM
AHMET MELİH YAŞAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALİ SEMEN – BÖLGESEL HAKEM
ALİ YILDIZ – BÖLGESEL HAKEM
ALİ ZIRTLAN – BÖLGESEL HAKEM
ALİ BERKAY GÜNDOĞDU – BÖLGESEL HAKEM
ALİ CAN SERT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALİ EREN AYDIN – BÖLGESEL HAKEM
ALİ KEMAL SARIKÇIOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALİ ORHUN KARA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALİ OSMAN UÇAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALİCAN MÜMTAZ – BÖLGESEL HAKEM
ALİHAN ÇALIKUŞU – BÖLGESEL HAKEM
ALİHAN SOY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALP YASİN OSMA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALPER ÇAKIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALPER ÜNSAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ALPEREN PATAN – BÖLGESEL HAKEM
ALPEREN ARICI – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AMAN GELDYEV – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ANIL TEKİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ANIL CEM ÇİL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ARDA ARSLAN – BÖLGESEL HAKEM
ARDA ERÇETİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ARİF SELİM ÖZDAŞ – BÖLGESEL HAKEM
ARSLAN SEVİNÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ASIM FURKAN KANDİL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ATAKAN KILINÇ – BÖLGESEL HAKEM
AYBERK BURHAN – BÖLGESEL HAKEM
AYBERK GÜMÜŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AYDIN KUBAY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AYHAN BUĞRA EROĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
AYKUT ÇETİNKAYA – BÖLGESEL HAKEM
AYKUT ÖZÇELİK – BÖLGESEL HAKEM
BAHADIR İLERİ – BÖLGESEL HAKEM
BAHADIR ERGEÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BAHRİ OĞUZHAN ÇAMURLU – BÖLGESEL HAKEM
BAKIR ASLAN – BÖLGESEL HAKEM
BASRİ YILMAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN AKTAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN ÖZÇELİK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN ÖZTÜRK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN YURTSEVEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN MİRHAT DUYAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BATUHAN RAMAZAN ERGİNBAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BAYRAM USTABAŞ – BÖLGESEL HAKEM
BEKİR ÖZCAN – BÖLGESEL HAKEM
BERAT ÇALIŞIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERAT DEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERAT KÜSKÜN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERK UÇAR – BÖLGESEL HAKEM
BERK ÇEVİK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERK HASGÜL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERKAN ÖRDEK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERKAN PAŞA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERKAY BULUT – BÖLGESEL HAKEM
BERKAY ÇAYLIOĞLU – BÖLGESEL HAKEM
BERKAY AKKAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BERKE GÜNAY – BÖLGESEL HAKEM
BİLAL ARSLAN – BÖLGESEL HAKEM
BİLAL SÜERSÖKMEZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BULUT TOPATAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BURAK BAŞ – BÖLGESEL HAKEM
BURAK AKTAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BURAK DELİKANLI – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BURAK DEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BURAK GÜNER – BÖLGESEL HAKEM
BURHAN BAŞPINAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
BÜLENT BERKAY – BÖLGESEL HAKEM
CAFER MAMAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
CAN YAPANMIŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
CEM ALPAY – BÖLGESEL HAKEM
CEM AĞIRBAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
CENK VARDAR – BÖLGESEL HAKEM
CÜNEYT SÜME – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÇAĞATAY ŞAHİN – BÖLGESEL HAKEM
ÇAĞRI YILMAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
DEVRAN DENİZ ÖZCAN – BÖLGESEL HAKEM
DOĞAN GÜN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
DOĞUKAN DANACI – BÖLGESEL HAKEM
DOĞUKAN ATALAY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
DUHAN KAPUCUOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EBU TALHA RASİM KÖSE – BÖLGESEL HAKEM
EFE MUSTAFA EROL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EFE ŞAHABETTİN KAPCAK – BÖLGESEL HAKEM
EGE DORUK – BÖLGESEL HAKEM
EGE BURAK ATAMER – BÖLGESEL HAKEM
EGEHAN KAŞIKCI – BÖLGESEL HAKEM
EGEMEN ERGUN GÜNGÖR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EKREM DEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMİR ATİK – BÖLGESEL HAKEM
EMİR HAN KÜÇÜKSEVGİLİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMİRCAN KAPLAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMİRHAN ÖZACAR – BÖLGESEL HAKEM
EMİRHAN KARAYEL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMİRHAN TERCAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRAH ERGÜN – BÖLGESEL HAKEM
EMRAH ÖZKAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRE BOŞNAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRE ŞAHİNALP – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRE KOÇ – BÖLGESEL HAKEM
EMRE ATA PERVEÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRE CAN TATLIYER – BÖLGESEL HAKEM
ENGİN ALTINAY – BÖLGESEL HAKEM
EMRE HİKMET ARCAN – BÖLGESEL HAKEM
EMREHAN AKTAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EMRULLAH KARSLI – BÖLGESEL HAKEM
EMRULLAH TARHAN – BÖLGESEL HAKEM
ENES DAŞDELEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ENES DOĞRUEL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ENES SEYMEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ENES YAKUP BAŞ – BÖLGESEL HAKEM
ENGİN ATMACA – BÖLGESEL HAKEM
ENGİN UĞUR – BÖLGESEL HAKEM
ENVER BURAK GÜNDEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ERAY TANIK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ERDEM AKGÜN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EREN DELİOĞLU – BÖLGESEL HAKEM
EREN HADAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ERGİN KARABULUT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ERKAN ÖZTÜRK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EROL CAN LAÇİN – BÖLGESEL HAKEM
ERSİN YILDIZ – BÖLGESEL HAKEM
ERSİN ÖZTÜRK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ERTUĞRUL ÖZER – BÖLGESEL HAKEM
ERTUĞRUL KONAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EYMEN AKSAÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
EYÜP CAN GÜVEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FAHRETTİN YİTGİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FARUK POLAT – BÖLGESEL HAKEM
FARUK YAVAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FATİH DURSUN – BÖLGESEL HAKEM
FATİH MEHMET ALAGÖZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FERHAT SARAY – BÖLGESEL HAKEM
FERİT ÖZDEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FETHULLAH BUZDAĞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FIRAT BAŞARAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FUAT SÖNMEZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN İNAN – BÖLGESEL HAKEM
FURKAN KARAMAN – BÖLGESEL HAKEM
FURKAN KOZALAK – BÖLGESEL HAKEM
FURKAN YÜKSEL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN ALEGÖZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN HACIOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN KARAHASAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN KIZILKAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN KOÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN KÜÇÜK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN ŞENEL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN KÖKNAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN ALİ KARAHANCI – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
FURKAN ONUR SARIOĞLAN – BÖLGESEL HAKEM
GÖKHAN ALTUNDAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
GÖKHAN KARAKÖK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
GÖKTUĞ ÖZEN – BÖLGESEL HAKEM
GÖRKEM FİDAN – BÖLGESEL HAKEM
GÖRKEM ÖZTÜRK – BÖLGESEL HAKEM
GÜNEYCAN URAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HACI GÜVERTİ – BÖLGESEL HAKEM
HACI HANİFİ EVGİ – BÖLGESEL HAKEM
HAKAN BAHADIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HALİL ASLAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HALİL İBRAHİM EKMEKCİ – BÖLGESEL HAKEM
HAMİT ÖZYURT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HAMZA YILDIZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HASAN ÖZKAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HASAN CAN TAMTEKİN – BÖLGESEL HAKEM
HASAN FURKAN ACAR – BÖLGESEL HAKEM
HATİP CIRIK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HEKİM ÖZTÜRK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HÜSEYİN BALKAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HÜSEYİN AYDIN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HÜSEYİN ŞEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
HÜSEYİN AYCAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
İBRAHİM HALİL ŞAHİN – BÖLGESEL HAKEM
İSMAİL SEFA ACAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
KADİR AYER – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
KADİR GÜNDOĞDU – BÖLGESEL HAKEM
KADİR KAAN YAVRUOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
KAYRA DURTAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
KEREM TARHAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
KERİMCAN AKKOL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET ÇEKİÇ – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET TAŞDEMİR – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET YILDIZ – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET ARSLAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET AYGEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET ALİ ŞÖHMELİOĞLU – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET ALİ AYDEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET ALİ KESKİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET CİHAN BAKKAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET FURKAN BALBAY – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET OZAN GÖNÜLAY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET SELİM ERGÜL – BÖLGESEL HAKEM
MEHMET ŞEREF PERİHAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET ŞÜKRÜ DEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MEHMET TALHA GÜVEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MELİH YAVUZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MELİH BURAK KAYA – BÖLGESEL HAKEM
MERT ÇOLAK – BÖLGESEL HAKEM
MERT YILDIRIM – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MERT ALİ TAŞAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
METE BURAK KAYA – BÖLGESEL HAKEM
METEHAN ÇETİNKAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUAMMER TÜNCER – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUAMMER YİĞİT KURT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUHAMMED ÇELEBİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUHAMMED EMİN ARICI – BÖLGESEL HAKEM
MUHAMMED EMİN GÜL – BÖLGESEL HAKEM
MUHAMMED İKBAL ALKAŞI – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUHAMMED YUSUF KEVE – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUHAMMET KEKLİK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MURAT TEKTİMUR – BÖLGESEL HAKEM
MURAT AYDIN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MURAT BUCAKTEPE – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MURAT ORUÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MURAT ERÖLMEZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MURAT ŞİMŞEK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSA KURĞA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA DEMİR – BÖLGESEL HAKEM
MUSTAFA KARA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA AĞIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA POYRAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA UÇKAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA ALPEREN ŞENOL – BÖLGESEL HAKEM
MUSTAFA BİLGİN DELİBAŞ – BÖLGESEL HAKEM
MUSTAFA GÖKHAN KESKİN – BÖLGESEL HAKEM
MUSTAFA HAKKI UĞURLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA OSMAN KIRMIZIATEŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
MÜCAHİT DUMAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
NEZİHİ AYTAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
NURULLAH YARDIMCI – BÖLGESEL HAKEM
NUSRET KABASAKAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OĞUZ SİVRİTEPE – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OĞUZHAN BEYAZ – BÖLGESEL HAKEM
OĞUZHAN ÇALIŞKAN – BÖLGESEL HAKEM
OĞUZHAN CİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ONUR AKDAĞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ONUR GÖNÜL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ONUR KAÇAK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ONUR TATAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ONURHAN YÜCE – BÖLGESEL HAKEM
ORHAN GÜNGÖR – BÖLGESEL HAKEM
OSMAN KORKMAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OSMAN BAHA GÖZÜKARA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OSMAN BURAK KARA – BÖLGESEL HAKEM
OSMAN GÜRAY AKSOY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OSMAN KADİR TOPKAYA – BÖLGESEL HAKEM
OSMAN YALÇIN TOROS – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OZAN GENÇ – BÖLGESEL HAKEM
OZAN BOZKURT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
OZAN TUNÇER – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÖMER BİNGÖL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÖMER ERGÜN SOYLU – BÖLGESEL HAKEM
ÖMER FARUK KANKILIÇ – BÖLGESEL HAKEM
ÖMER FARUK YAŞAR – BÖLGESEL HAKEM
ÖMER FARUK ÇALIŞICI – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÖMER FARUK ŞAHİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÖZKAN ELMAS – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
RAHMİ GÖRÇAY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
RAMAZAN ÇELİK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
RECEP KORKMAZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
RESUL BOSTANCI – BÖLGESEL HAKEM
RESUL BARAN KAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SABRİ EREN TOFA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SALİH ÇETİN – BÖLGESEL HAKEM
SALİH SAYAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SALİH ŞENER – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SAMİ MENTEŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SEDAT YİĞİT – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SEDAT UÇAR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SEFA ADAYIN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SEFA İNCE – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SELİM ERZURUMLU – BÖLGESEL HAKEM
SEMİH AKTAN – BÖLGESEL HAKEM
SERCAN KARAKOÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SERDAR BİLİCİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SERDAR YERGÜN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SERHAT ARKAÇ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SERKAN DURU – BÖLGESEL HAKEM
SEYİT AHMET KESKİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SEYİT ALİ KÖKSAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SİRAC DOĞDU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
SÜLEYMAN ERİLDİZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ŞEREFHAN BAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ŞÜKRÜ ÖZCAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TAHA ERTAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TARIK TAMİRCİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TARKAN YAĞMA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TAYFUN ARAS – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TOLGA BAKAN – BÖLGESEL HAKEM
TOLGA GÖKGÖZ – BÖLGESEL HAKEM
TUFAN CEĞİÇ – BÖLGESEL HAKEM
TUFAN SELVİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TUĞBERK TAVSAMAZ – BÖLGESEL HAKEM
TURGUT IŞIK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TÜRKER KARABAYIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
TÜRKER ÖNER – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UFUK KILIÇ – BÖLGESEL HAKEM
UFUK GÜVEN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UFUK CAN ŞAHİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UFUKHAN KÖLEMEN – BÖLGESEL HAKEM
UĞUR İNCE – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UĞUR EYÜP ŞEKER – BÖLGESEL HAKEM
UĞUR GAZİ BİNGÖL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UMUT ÖZDEMİR – BÖLGESEL HAKEM
UMUT TOKMAK – BÖLGESEL HAKEM
UMUT İNCİLİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UMUT ADNAN KOLUKISAOĞLU – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
UMUT SALİH ÖZCAN – BÖLGESEL HAKEM
ÜMİT GÜRSOY – BÖLGESEL HAKEM
ÜMİT ATEŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÜMİT COŞKUN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ÜVEYS BURAK GÜNDÜZ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VAHDEDDİN ÖZDEMİR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VAKKAS EGEMEN ÇELİK – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VEDAT ALTAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VELAT İKİNCİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VELİ DOĞAN ÇAKIR – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VEYSİ AKKOYUN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
VOLKAN KAAN TOPAL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YAHYA YENEN – BÖLGESEL HAKEM
YALÇIN CAN SEVİM – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YASİN KILIÇ – BÖLGESEL HAKEM
YASİN AKTAŞ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YASİN ÇAĞRI TAY – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YASİN İHSAN İNCİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YILMAZ DOĞAN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YİĞİT TUÇ – BÖLGESEL HAKEM
YİĞİT KESKİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YİĞİT ŞENGÜL – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YUNUS ÇİNİKAYA – BÖLGESEL HAKEM
YUNUS EMRE KOBALAS – BÖLGESEL HAKEM
YUSUF BALCI – BÖLGESEL HAKEM
YUSUF AKKAYA – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YUSUF TEKİN – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
YÜCEL ALKAŞİ – BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM
ZAFER ÇELEBİ – BÖLGESEL HAKEM
ZÜLKÜF ALİ ÖNCEL – BÖLGESEL HAKEM
BÖLGESEL GÖZLEMCİLER
ABDURRAHMAN HAYMANA – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
AHMET ERCAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ALİ ADIGÜZEL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ALİ SÖZLÜ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BARIŞ ÇARDAKLI – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BARIŞ ÖNAL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BARIŞ TURHAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BERHAN YOLDAŞ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BİLAL ÇAVUŞ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BÜLENT ERAYKUTLU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
BÜLENT KAYA – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
CENGİZ BARCIN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
CİHAN İLİM YEŞİLDAĞ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
CÜNEYT TANER – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
DENİZ SEKBAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
EMRAH KAYIMKAYA – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
EMRAH YILMAZ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
EMRE BULUT – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ENDER EROL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ERHAN AKKOÇ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
EVREN TUTKUN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
FARUK TUNÇAK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
FATİH OCAK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
FATİH UYSAL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
FERDİ KURT – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
GÖKHAN YENİBAKİ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
GÜRHAN KARAMELEK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
HABİBE KILIÇ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
HALİL KOYUNCU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
HALİL İBRAHİM SERT – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İBRAHİM VOLKAN BİLGİNOĞLU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İHSAN EKİN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İHSAN ENDER NAZLIM – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İLHAMİ CAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İNAYET KARADUMAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İSHAK YILDIRIM – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İSMAİL ÇELİK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İSMAİL HAKAN UYSAL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
İSMET GÜLBAĞLAR – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
KASIM YETİK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
KERİM KOYUNCU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MAHMUT SELÇOK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MEHMET DURBİN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MEHMET KARADUMAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MEHMET AYBERK ALTUNAY – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MESUT KÜK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MUHARREM ONUR İBRAHİMOĞLU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MURAT AKSOY – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MURAT ŞAHİN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MUZAFFER SÜLEYMAN SARI – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
MÜSLÜM ÜNLÜ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
NİHAT HARTLI – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
OLGUN BAŞDAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ÖMER MUTLU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ÖZCAN ÖZTÜRK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ÖZGEN FATİH KALAY – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ÖZKAN KARAPINAR – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
RECEP BAKKAL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SADIK ÖZTÜRK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SALİH ÖGE – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SEÇKİN YAZICI – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SERDAR DÖŞLÜ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SEYFETTİN YÜKSEL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SILA YURTAYDIN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SİNAN ŞENYAŞA – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
SUAT ÖZDAL – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
TUNA KARLIBÖLÜK – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ULAŞ BİRLEŞ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
ÜZEYİR KAHRAMAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
VOLKAN DOĞAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
VOLKAN KIZILAY – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
YILMAZ BAŞKAN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
YUNUS EREN – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
YUSUF YILMAZ – BÖLGESEL GÖZLEMCİ
YUSUF SELİM DOĞRU – BÖLGESEL GÖZLEMCİ