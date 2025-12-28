YouTube'da gazeteci Lale Özan Arslan ve gazeteci Erk Acarer, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdikleri yayında konuştu.

Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu, bahis, şike, kara para operasyonlarına yönelik çok sayıda isim ve kuruma yönelik soruşturma başlatıldı.

Lale Özan Arslan "Uyuşturucuydu, futbolcuydu, bahisti, siyasetçiydi, siyaset sahnesinde neler oluyordu derken bizim için de hareketli günler elbette. Bahis skandalı, futbol, spor, orada neler oluyor? Birtakım isimler gündeme düştü. Erden Timur mesela. Sonra Veysel Şahin ismini duyan duymayan var mı? Belki onunla ilgili önemli bilgiler paylaşacaksın" dedi.

Değerlendirmelerine başlayan Erk Acarer şu ifadeleri kullandı:

"Veysel Şahin'in, büyük bir kumar baronu olduğunu biliyoruz ve yıllardır da Veysel Şahin üzerinden birtakım ilişkileri konuşuyoruz biz. Sonuç itibariyle bu ilişkiler kapsamında bugün artık operasyonlar yapılıyor. Ben şunu net olarak görüyorum. Hedef aslında Veysel Şahin ama Veysel Şahin'le beraber, o kumar baronuyla beraber pek çok kişi de yanacak. Yani, bunlar kim? Bunları programın içeriğinde değerlendireceğiz elbette. Bir kara para aklama operasyonu çerçevesinde yanacaklar. Veysel Şahin son kerede son karede kaçabilir mi, kaçamaz mı bunun tam olarak bilmiyoruz ama esasında en büyük kasa var sonuçta. O kasa hep kazanıyor. Yani çökme operasyonlarından da kazanıyor. Kayyumlardan da kazanıyor. Her şeyden kazanıyor.

'AKIN GÜRLEK SONUNA KADAR GİTMEYE HEVESLİ'

Günün birinde yine bu kapsamda da bu işler böyle yürüyecek. Gerçekten önemli şeyler oluyor ama anladığımız kadarıyla Akın Gürlek de bu işin böyle gözü dönmüş bir biçimde sonuna kadar gitmeye de hevesli. Bu da enteresan bir durum. Yani bu da çok değerlendirmeye muhtaç. Bunu da konuşuruz.

Lale Özan Arslan ve Erk Acarer

Bugün itibariyle aslında, ne oldudan başlamak gerekiyor. Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takım İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Eyüpspor'un As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çok enteresan bir gelişme aslında. İşin altyapısını bilenlere hiç de böyle enteresan bir gelişme değil bu. Çünkü bugün hep Murat Ağırel'e atıf yapıldı doğru olarak. Evet Murat'a atıf yapılmalı. Çünkü daha o Kirli Çark kitabında Erden Timur ve Veysel Şahin ilişkilerini anlatmıştı.

Erden Timur kim? Daha böyle 40 yaşına gelmeden dünyanın 100 zengini listesinde yer alan bir isim. Şimdi bu zaten hani, en başında, şüpheyle yaklaşılacak bir durum. Elbette Türkiye'de, bu işlere böyle bakılmıyor ama bu şüpheli bir durum. Fakat esas mesele şu; yasa dışı bahis oynamak değil ‘yasa dışı bahis oyununu manipüle etme’ suçlaması var. Ama esas mesele burada Veysel Şahin'in parasını aklamak iddiası. İş buraya gidiyor. Yani bir kumar onunun parasını aklamak iddiası.

Şimdi yıllardır bunları konuşmaya çalışıyoruz. Yıllardır bunları anlatmaya çalışıyoruz. Böyle meseleler hep birbirinden kopuk kopuk değerlendirildi. Oysa ortada kopukluk olmaması gerekiyordu. Üstte bir kumar baronu var. Kumarının altında işte, birtakım, para yatırma araçları, kaynakları var. Zaman zaman, bu kumar oynatanların, biliyoruz ki böyle gariban çocukları filan kullandığı da oluyor. Yani, binlerce hesap açılıyor. Onların üzerine paralar yatıyor.

Halil Falyalı da bu böyleydi. Veysel Şahin'de bu böyle. Bu paralar toplanıyor sonuçta. Önce 3-4 kasa sonra yavaş yavaş o kasalar da gümrükten geçirilerek en sonunda en üstteki baronlara gidiyor. Yani kime gidiyor? İşte Veysel Şahin'e gidiyor, Halil Falyalı'ya gidiyor. Onun e sağ kollarına gidiyor.

Bunun ötesinde de bir başka sistem var. Özellikle de Türkiye gibi futbolun sevildiği ülkelere has bir sistem var. Burada tabii büyük para, büyük kumar organizasyonu futboldan geliyor. Şimdi Türkiye'de futbolun kirliliğini buralardan konuşmamız gerekiyor.

O nedenle de bugün aslında biz sadece bir kumar baronunu ya da sadece futboldaki şikeyi konuşmuyoruz. Bunların hepsinin birbirine bağlı olduğu, bağlamından koparılmadan tartışılmak zorunda olunduğu bir dönemin içerisindeyiz. Ve tabii ki bu işin içerisinde şimdiye kadar pek çok kulüp yöneticisi de gözaltına alındı ve tutuklandı. Bunların da olduğu iddia ediliyor. Yani sadece maç sonuçlarına dayalı bir tahmin organizasyonu yok burada. Başlama vuruşunu kim yapacak? Ondan sonra ilk maçta e top kimin ayağına değecek gibi böyle her noktadan bahisler yapılıyor.

Şimdi tabii biz bunları kara para organizasyonları üzerinden daha doğrusu bu paraların kimler tarafından aklandığı üzerinden de hep dile getirmek istedik. Hep dile getirdik. Fakat bunlar böyle magazin konusuna dönüştü. İşte Dilan, Polatlar, başka isimler filan hep magazin oldu. Bu çerçeve kapsamında böyle bir bağ kurdurulmadı. Özellikle kamuoyuna bu bağ kurdurulmadı.

MERKEZ BANKASI DA SORGULANMALI

Oysa bugün bakın bazı bahis sitelerine de para yatıran bahis sitelerine de büyük operasyonlar yapılıyor. Şimdi bu operasyonlarla beraber sadece futbolu filan değil Merkez Bankası'nı da sorgulamak gerekiyor. Neden bunu anlattık daha önce? Çünkü Merkez Bankası'nın bu organizasyonlara, bu para yatırma aracı kurumlarına işlem yapması gerekiyordu. En azından bulduğu eksiklikleri savcılığa bildirmesi gerekiyordu.

Şimdi yeni yeni yapılıyor ama sektörün büyüklüğünü ve sektörden kimlerin nemalanmak istediğini burada da görüyorsunuz. Her yeri gerçekten de bu e kumar dünyası sarmış durumda. Çünkü burada inanılmaz büyük bir para var.

Şimdi 2017'de Veysel Şahin cezaevine girdiğinde kardeşi Mehmet Şahin'in de uyuşturucu işleriyle uğraştığı iddia ediliyor. Kıbrıs'ta 60 milyon dolara bir otel almıştı. Ama 60 milyon para dolar para bu insanlar için hiç de büyük paralar değil. Yani bunları çok kısa zamanda kazanıyorlar. İşte böyle bir sektör düşünün. Bu sektörden de herkesin nemalanmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat burada tabii karmakarışık ilişkiler içe geçmiş durumlar da var.

Buralardan da söz etmek gerekiyor. Ne yazık ki biz neyle başladık? İşte uyuşturucu operasyonuyla başladık. Sonra Fenerbahçe'yi konuşmaya başladık. Ancak iş bir anda Galatasaray'a döndü. Galatasaray'a döneceği de belliydi. Çünkü Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'dan Galatasaray menfaati için paralar alındığını da söylüyordu. Şimdi buralar çok flu yerler. Buralar çok tehlikeli yerler. Burada artık bakın sevgili dostlar burada artık bir Galatasaray-Fenerbahçe kavgası filan yok. Burada çok büyük bir kirlilik. Bu kirlilik üzerinden servetler kazanan insanlar ve toplumu da uyutan şahıslar var. O yüzden meseleye böyle yaklaşmak gerekiyor.

Burada artık gerçekten böyle futbol filan kalmış durumda değil. Bunlar temizlenmeden futbolun olacağı filan da yok Türkiye'de. O yüzden bu Galatasaray, Beşiktaş falan işlerini bırakın. Bakın Dursun Özbey'in ifadesi 'Erden Timur kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden kulübe benim dönemimden itibaren destek olmuştur' diyor. E şimdi ne yapacağız biz bunu? Ben söylemiyorum ki bunu. Ve Erden Timur bugün Veysel Şahin'in kendisinden, NEF projelerinin sahibi, 26 ev aldığı konusunda sorgulanıyor. Yıllardır bu konuşuluyor artık sorgulanıyor. Ama bu işler buralarda bitmiyor.

ERSOY, ŞİKE, EPÖZDEMİR DAVALARI BAĞLANIYOR

Uyuşturucu dosyası Mehmet Akif Ersoy, futbolda şike soruşturması ve Rezan Epözdemir davaları birbirlerine bir biçimde bağlanıyorlar.

Habertürk'e ve Can Şirketler Grubu’na operasyonlar yapılmazdan önce ilk olarak Rezan Epözdemir tutuklanmıştı. Rezan Epözemir'in tüm bu bağlar konusunda tuhaf merkez durumu var.

İşte Mehmet Akif Ersoy dosyasındaki avukat Serkan Toper MASAK raporlarında ismi çıkıyor. Onun ötesinde işte Fatih Terim fonu diye geçilen fonda Fatih Terim'in adı MASAK raporunda geçiyor ve Rezan Epözdemir'in ona kendi hesabından 5 milyon lira para yatırdığı ortaya çıkıyor. Buralarda da iş bir biçimde sadece Fatih Terim'le de sınırlı kalmıyor. Mehmet Ağarlara kadar gidiyor.

Mehmet Ağarlara da aslında bir biçimde Tolga Ağar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadeye çağırdığını biliyoruz. İfadeye çağırmalı da zaten. Çünkü Mehmet Akif Ersoy dosyasında geçen o ‘Kütüphane’ isimli barın gizli ortağı yıllardır siyaset, medya, eğlence dünyasında uyuşturucu kullanım iddialarıyla gündemde olan bir isim.

Sedat Peker'in anlattıklarından da ve bunun ötesinde de ilişkiler aslında çok geçmişe de gidiyor ‘Kütüphane’ üzerinden. Savcılık iddiası bu yönde güçlü bir iddia. Umuyoruz ki savcılık hakikaten bunu yapmıştır.

Buralardan iş Eyüpspor'a kulüp başkanı biz Murat Özkaya'ya gidiyor. Murat Özkaya bir anda hiç kimse bilmez etmezken türedi bir zengin olarak ortaya çıkıyor ve iki tane kulübü birden alıyor. Öyle büyük bir skandal oluyor ki Pendikspor ve Eyüpspor Türkiye birinci futbol liginde ikisinin de sahibi bu kulüp

başkanı olarak yollarına devam ediyorlar."

OPERASYONUN KAPSAMI

Soruşturma, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen milyarlarca liralık geliri aklama iddialarını mercek altına alıyor. Emniyet kaynaklarına göre, Veysel Şahin'in liderliğindeki şebeke, futbol maçlarının sonuçlarından ilk topa dokunan ayağa kadar her detayı bahis konusu yaparak devasa bir sektör oluşturmuş. Operasyon, 34 ayrı dosyanın birleştirilmesiyle başlatıldı ve para akışının Merkez Bankası üzerinden takip edilmediği yönünde eleştiriler yükseliyor. Şahin'in kardeşi Mehmet Şahin'in de uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor; örneğin, Kıbrıs'ta 60 milyon dolarlık bir otel alımı bu bağlantıların somut kanıtı olarak gösteriliyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN ROLÜ

Erden Timur, genç yaşta dünyanın en zengin 100 kişisi arasına giren bir iş insanı olarak dikkat çekiyor. Ancak, gazeteci Murat Ağırel'in "Kirli Vuruş" kitabında da belirtildiği üzere, Timur'un Veysel Şahin ile ilişkisi yıllardır tartışma konusu. Timur'un Galatasaray'daki rolü, bahis manipülasyonu iddialarını futbolun kalbine taşıyor. Benzer şekilde, Buğra İmamoğlu'nun TFF'deki görevi ve Fatih Kulaksız'ın Eyüpspor bağlantısı, spor yönetimindeki yolsuzlukları işaret ediyor. Transkriptte adı geçen Halil Falyalı gibi diğer bahis baronları da bu ağın parçası; Falyalı'nın Kıbrıs'taki faaliyetleri, Şahin'in operasyonlarını tamamlıyor.

PARA AKLAMA VE SİYASİ BOYUT

Yorumculara göre, bu operasyon sadece bahis değil, aynı zamanda uyuşturucu ve siyaset bağlantılı bir para aklama zincirini hedefliyor. Akın Gürlek'in soruşturmadaki rolü, yargı süreçlerini hızlandırırken tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Yıllardır görmezden gelinen bu sektör, binlerce sahte hesap üzerinden gençleri sömürüyor ve devletin kurumlarını sorgulatıyor. Operasyonun devamında, daha fazla kulüp yöneticisi ve politikacının adının geçmesi bekleniyor.

MEDYA AYAĞI

Soruşturmanın medya ayağı da dikkat çekiyor. CNN Türk sunucusu Hande Fırat, son dönemde program formatı değişikliğiyle gündeme geldi. Fırat, siyaset yorumlarının siyasetçilere bırakılması gerektiğini savunarak, yandaş medya içinde tartışmalara yol açtı. Bu açıklama, AKP'ye yakın Demirören Medya Grubu'nda kriz yaratmış ve gazeteci Zafer Şahin'in ayrılığına neden olmuştu.

Fırat'ın eşi Murat Özvardar ise çeşitli skandallarla anılıyor. 1998'de uyuşturucu partileri nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilen Özvardar, Suriye'nin Afrin bölgesinde zeytinlikleri ve sanayi tesislerini yağmaladığı yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca, Ukrayna devletini askeri malzeme satışı vaadiyle 5 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 22,5 yıl hapis cezası istendi.

Fırat'ın MİT ile yakın ilişkileri de tartışma konusu; eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komşusu olduğu ve istihbarat operasyonlarında rol aldığı iddiaları bulunuyor.

Bu bağlantılar, skandalın siyaset, medya ve istihbarat arasındaki karmaşık ilişkileri gözler önüne seriyor.

DİLAN POLAT BAĞLANTISI

Soruşturmanın bir diğer ayağı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin kara para aklama davası. Çift, 4 Kasım 2023'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı. MASAK raporuna göre, 250 milyon TL'lik kara para, kozmetik şirketleri üzerinden aklandı. İddialara göre, paralar yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edildi ve Ahmet Gün gibi mali müşavirler aracılığıyla sisteme sokuldu.

Dosyada, Veysel Şahin'in adamı olarak bilinen Derkan Başar'ın Gürcistan'daki bağlantıları da yer alıyor. Başar'ın, Metro Turizm sahibiyle ilişkisi ve Polat çiftinin operasyonlarıyla kesişmesi dikkat çekiyor. Dilan Polat, 19 Ağustos 2024'te tahliye edildi; Engin Polat ise 6 Eylül 2024'te serbest bırakıldı. Ancak dava devam ediyor: Yeni iddianamede 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve itirafçı ifadeleriyle dosya genişliyor.

2025'te emekli savcı Gökalp Kökçü'nün açıklamaları, dosyanın elinden alındığını ve FETÖ finansmanıyla bağlantılı olabileceğini iddia etti.