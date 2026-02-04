Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Bilboardlarda yayımlanan bir reklamın, eŞref Yazıcı'nın şirketine ait olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet birimlerine soruşturma talimatı verdi. Konuşla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

1 MİLYAR EUROYA EL KOYULDU

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bahis baronlarına yönelik yapılan operasyonlarda Veysel Şahin ve Şeref yazıcı gözaltına alınmış; Şahin'e ait 460 milyon euroluk ve Yazıcı'ya ait 500 milyon euroluk mal varlıklarına el koyulmuştu.

SÜPER LİG'DE REKLAM

Kocaeli-Fenerbahçe karşılaşmasında da Şeref Yazıcı'ya ait olduğu bilinen Durkex isimli şirketin reklamı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Konuyla ilgili hem Kocaeli hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.