Bahis baronu Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto para hesabı donduruldu ve paraya el koyuldu. Geçtiğimiz günlerde de bir başka yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in 460 milyon dolarlık mal varlığına el koyulmuştu.

ŞEREF YAZICI HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Şeref Yazıcı hakkında "yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahis platformlarına alt yapı desteği sağlama,7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Yazıcı'nın mal varlığına el koyuldu.

PARANIN TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR

500 milyon dolar değerindeki mal varlığının tamamının Türkiye'ye iadesi için de işlem başlatıldı.