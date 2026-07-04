Türkiye'nin yaş kayısı üretim merkezi Malatya'da hasat tamamlanırken, ihracat sezonu da tüm hızıyla başladı. Bahçelerden özenle toplanan birinci kalite kayısılar, modern tesislerde paketlenerek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Asya ve Kuzey Amerika'ya gönderiliyor.
Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor
Malatya'da hasadı tamamlanan yaş kayısılar dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen kayısıda bu sezon yaklaşık 50 gün boyunca yoğun sevkiyat yapılması bekleniyor.Kaynak: Diğer
50 gün boyunca ihracat sürecek
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaş kayısı ihracat sezonunun yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.
Ürünlerin uluslararası kalite standartlarına göre hazırlanarak soğuk zincirle dünyanın farklı ülkelerine ulaştırıldığını ifade etti.
10 milyon ağaç, 800 bin ton üretim
Malatya'nın yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda 10 milyona yakın kayısı ağacına sahip olduğunu belirten Özcan, kentte yıllık ortalama 800 bin ton yaş kayısı üretildiğini söyledi.
Dünya üretiminde büyük pay
Malatya'nın tek başına dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı belirtildi.
Kayısılar başta Avrupa olmak üzere Singapur, Malezya, Hong Kong, Endonezya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Kalitesini koruyarak yola çıkıyor
İşletme sahibi Mahmut Bak ise bahçelerden gelen kayısıların önce soğuk hava depolarında dinlendirildiğini, ardından kalite kontrolünden geçirilerek paketlendiğini söyledi.
Sezon boyunca ihracat sevkiyatlarının yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.