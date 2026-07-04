Yeniçağ Gazetesi
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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor

Malatya'da hasadı tamamlanan yaş kayısılar dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen kayısıda bu sezon yaklaşık 50 gün boyunca yoğun sevkiyat yapılması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 1

Türkiye'nin yaş kayısı üretim merkezi Malatya'da hasat tamamlanırken, ihracat sezonu da tüm hızıyla başladı. Bahçelerden özenle toplanan birinci kalite kayısılar, modern tesislerde paketlenerek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Asya ve Kuzey Amerika'ya gönderiliyor.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 2

50 gün boyunca ihracat sürecek
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaş kayısı ihracat sezonunun yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 3

Ürünlerin uluslararası kalite standartlarına göre hazırlanarak soğuk zincirle dünyanın farklı ülkelerine ulaştırıldığını ifade etti.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 4

10 milyon ağaç, 800 bin ton üretim
Malatya'nın yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda 10 milyona yakın kayısı ağacına sahip olduğunu belirten Özcan, kentte yıllık ortalama 800 bin ton yaş kayısı üretildiğini söyledi.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 5

Dünya üretiminde büyük pay
Malatya'nın tek başına dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı belirtildi.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 6

Kayısılar başta Avrupa olmak üzere Singapur, Malezya, Hong Kong, Endonezya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 7

Kalitesini koruyarak yola çıkıyor
İşletme sahibi Mahmut Bak ise bahçelerden gelen kayısıların önce soğuk hava depolarında dinlendirildiğini, ardından kalite kontrolünden geçirilerek paketlendiğini söyledi.

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Bahçesine bir tane bile diken köşeyi döndü: Dünya bu meyveyi konuşuyor - Resim: 8

Sezon boyunca ihracat sevkiyatlarının yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.

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