Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer'in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturduğu evinin dış cephe boyasını yapan 57 yaşındaki N.E., arka bahçede duran sahipsiz, siyah renkli bir çantayı fark etti. Durumdan şüphelenerek çantanın yanına giden ve içini açıp kontrol eden N.E., mühimmat ve uzun namlulu silahları görünce büyük bir şok yaşadı. Vatandaş vakit kaybetmeden durumu emniyet güçlerine bildirdi.

SOKAK GİRİŞ ÇIKIŞLARI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Yapılan ihbarın ardından belirtilen adrese polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla bahçenin etrafını abluka altına alırken, sokağın giriş ve çıkışlarını da emniyet şeridi çekerek tamamen trafiğe ve yaya geçişine kapattı.

ÇANTADAN 3 KALAŞNİKOF VE 2 EL BOMBASI ÇIKTI

Olay yeri inceleme uzmanlarının çanta üzerinde ve çevresinde yaptığı detaylı incelemeler neticesinde, gizemli çantanın içerisinden 3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 3 adet şarjör, 2 adet el bombası çıktığı belirlendi. Ele geçirilen ağır silahlar ve patlayıcı mühimmatlar, incelenmek ve muhafaza altına alınmak üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

Söz konusu ağır silahların ve el bombalarının kim ya da kimler tarafından, ne amaçla bahçeye bırakıldığını veya gizlendiğini belirlemek amacıyla emniyet birimleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.