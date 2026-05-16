Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ertelenen 30. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, bugün kozlarını paylaşacak. Normal sezonun kapanış mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak.

Ligde geride kalan 29 maçta 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya ikinci sırada girdi. Bahçeşehir Koleji ise elde ettiği 21 galibiyet ve 8 yenilgiyle üçüncü basamakta yer aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede sarı-lacivertli takım, rakibini 89-58’lik skorla mağlup etmişti.

LİGİN ZİRVESİ ŞEKİLLENECEK

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.

Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.

Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.