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Kaynak: DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştığı Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci periyotta hücumdaki etkinliğini artırarak soyunma odasına 59-45 üstün girdi.

ÇAYIROVA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ YETERLİ OLMADI

Üçüncü çeyrekte toparlanan Glint Çayırova Belediyesi, bu bölümü 21-12 önde tamamlayarak farkı 6 sayıya indirdi. Son periyoda 71-65 üstün giren Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde avantajını korudu.

Son çeyreği de 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, parkeden 84-76 galip ayrıldı.

WILLIAMS'TAN DOUBLE-DOUBLE

Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams, 20 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Malachi Flynn 14 sayı ve 5 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, Kenan Sipahi ise 12 sayı ve 4 asistlik katkı sağladı.

Glint Çayırova Belediyesi'nde Jordan Crawford, 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Rasheed Sulaimon 16 sayı üretirken Fabian White Jr. mücadeleyi 13 sayı ve 9 ribauntla tamamladı.