Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştığı Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci periyotta hücumdaki etkinliğini artırarak soyunma odasına 59-45 üstün girdi.
ÇAYIROVA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ YETERLİ OLMADI
Üçüncü çeyrekte toparlanan Glint Çayırova Belediyesi, bu bölümü 21-12 önde tamamlayarak farkı 6 sayıya indirdi. Son periyoda 71-65 üstün giren Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde avantajını korudu.
Son çeyreği de 13-11 önde tamamlayan konuk ekip, parkeden 84-76 galip ayrıldı.
WILLIAMS'TAN DOUBLE-DOUBLE
Bahçeşehir Koleji'nde Trevion Williams, 20 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Malachi Flynn 14 sayı ve 5 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı, Kenan Sipahi ise 12 sayı ve 4 asistlik katkı sağladı.
Glint Çayırova Belediyesi'nde Jordan Crawford, 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Rasheed Sulaimon 16 sayı üretirken Fabian White Jr. mücadeleyi 13 sayı ve 9 ribauntla tamamladı.