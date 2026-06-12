Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nin, Marko Barac ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörü belli oldu. İstanbul ekibi, Sasha Djordjevic ile anlaştıklarını duyurarak, "Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı.
Bahçeşehir Koleji, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştı
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Bahçeşehir Koleji, Sasha Djordjevic’in başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Kol...
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