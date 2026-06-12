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Kaynak: İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nin, Marko Barac ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörü belli oldu. İstanbul ekibi, Sasha Djordjevic ile anlaştıklarını duyurarak, "Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı.