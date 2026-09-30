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EuroCup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında BC Roma ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, mücadeleden 91-78'lik galibiyetle ayrılarak EuroCup sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

BAHÇEŞEHİR'DE REED YILDIZLAŞTI

Bahçeşehir Koleji'nde Marcquise Reed 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Malachi Flynn 14 sayı kaydetti.

Aleksa Avramovic 13, Tyler Cavanaugh 11 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyete katkı sağladı.

Gecenin dikkat çeken performanslarından birine ise Trevion Williams imza attı. Williams mücadeleyi 9 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak triple-double'a yaklaştı.

ROMA'DA MANNION SAHANIN EN SKORERİ OLDU

BC Roma'da Nico Mannion 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Gerald Ayayi 16, Marko Simonovic ise 13 sayı üretti.

Bahçeşehir Koleji, D Grubu'ndaki bir sonraki karşılaşmasında Balkan Botevgrad ile karşı karşıya gelecek.