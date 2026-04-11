Van’ın Bahçesaray ile Bitlis’in Hizan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle durdurulan ulaşım, yapılan çalışmaların ardından bu sabah itibarıyla normale döndü.

Dün sabah saat 08.00 sularında yola çığ düşmesiyle kapanan güzergahta, onlarca araç ve yolcu saatlerce mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin bölgeye hızlı müdahalesi ve yaklaşık 4 saat süren zorlu mesaisinin ardından yol temizlenerek araçların geçişi sağlandı. Ancak bölgede etkisini sürdüren şiddetli tipi ve beraberindeki çığ riski sebebiyle, güvenlik gerekçesiyle ulaşım geçici olarak tekrar durdurulmuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin kontrollerini tamamlamasının ardından yol çift yönlü olarak geçişlere açıldı. Konuya ilişkin Bahçesaray Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Hizan-Kalkanlı ile Kalkanlı-Bahçesaray yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır" denilerek sürücülere yolun güvenli hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.