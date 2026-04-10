Van Bahçesaray-Hizan karayolu üzerinde bulunan Ulubeyli mahallesi bölgesinde çığ meydana geldi. Yamaçtan kopan kar kütleleri karayolunu tamamen kapladı. Çığ anında yolda herhangi bir aracın bulunmaması şans eseri olası bir faciayı önledi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Geri dönmek isteyen araçların arkasına başka bir çığın daha düşmesi sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığın ardından karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken kar kütlelerini yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki değişim nedeniyle sürücüleri çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.